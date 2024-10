Problémás elektromos autók: ezeket a modelleket jobb messziről elkerülni

Akárhogy is nézzük, az elektromos járművek (BEV) technológiája még most is gyerekcipőben jár. Habár az első modellek közel harminc évvel ezelőtt gyártásba kerültek, a velük járó rengeteg problémát látva az iparág takaréklángra vette a fejlesztéseket, szinte csak a Toyota tartotta a frontot, ami a hibrid technológiához a Prius-sorozat révén görcsösen ragaszkodó japán gyártó dicséretére válik. A problémás elektromos autók egyébként azóta sem jellemzőek a precíz japánokra, igaz, vannak kivételek (de erről majd később).

Nem tartozik a problémás elektromos autók közé az a Tesla Roadster, amelyet Elon Musk 2018-ban küldött űrutazásra / Fotó: Leemage via AFP

Egyszer csak jött Elon Musk, és színre lépett a pokoli drága, kezdetben státuszszimbólumként kezelt Tesláival, megteremtve a villanyautók sorozatgyártásának évekkel később már rentábilissá vált módszerét a Gigafactory-knak köszönhetően. A hagyományos autógyártók későn ébredtek, ám akkor

pénzt,

paripát,

fegyvert,

nem kímélve milliárdokkal felpumpált fejlesztőgárdákkal eredtek az úttörők nyomába. Az eredmény ismert: ma már az olyan gyártók is elkészítik modelljeik elektromos változatát, mint a Ferrari, a Bentley vagy az Aston Martin, miközben a piacot leuralták a szorgalmasan tanuló kínaiak.

Problémás elektromos autók: vannak, amelyeket jobb elkerülni

Annak ellenére, hogy csak másfél évtized telt el azóta, hogy az BEV-ket komolyan elkezdték fejleszteni, a gyártók, illetve az Európai Unió és Kína közötti verseny kiéleződött, miután utóbbi gáláns állami támogatásokkal ösztökéli a villanyautó-gyártók exportját, és amire válaszul Brüsszel sávosan 36,3 százalékig terjedő büntetővámokat vetett ki júliusban, vállalva egy kereskedelmi háború kirobbanását Pekinggel.

A technológia kiforratlansága miatt számos olyan problémás elektromosautó-modell került piacra, amelynek megvásárlása – használtan is – komoly kockázatokkal jár – írja a Gobankingrates.com, utalva arra, hogy a Consumer Reports nemrégiben az olvasók körében végzett felmérése azt hozta ki, hogy a villanyos járművek általában kevésbé megbízhatóak, mint belső égésű motorral hajtott társaik, annak ellenére, hogy kevesebb összekapcsolt és mozgó alkatrészük van.