Reménysugár a német gazdaságban

A fél évre előretekintő német gazdasági hangulatindex, a ZEW Indicator of Economic Sentiment 13,1 pontra emelkedett októberben. A ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research mutatója azután nőtt, hogy szeptemberben 11 havi mélypontra, 3,6 pontra esett.

A német gazdasági hangulat várakozáson felül nőtt / Fotó: Shutterstock

A német gazdasági hangulat várakozáson felül javult

Az elemzői várakozások átlagában kisebb mértékű javulást, 10 pontot vártak. A mutató tavaly novemberben először tért vissza a pozitív tartományba, miután hat hónapig negatív sávban ingadozott.

A felmérésbe bevont németországi gazdasági szereplők megítélése a gazdasági környezet aktuális feltételeiről ugyanakkor tovább romlott, mínusz 86,9 pontra, a mutató 2020 májusa óta a legalacsonyabbra süllyedt az előző havi és az elemzők által októberre is várt mínusz 84,5 pontról.

Tízből csaknem kilenc válaszadó kedvezőtlennek tartja a jelenlegi németországi gazdasági helyzetet.

Nőtt az euróövezeti üzleti hangulat is

A ZEW euróövezeti gazdasági hangulatmutatója a várakozásokat meghaladó mértékben javult októberre: 20,1 pontra emelkedett a várt 16,9 pont helyett az előző havi, tavaly október óta a legalacsonyabb szintet jelentő 9,3 pontról. Az aktuális gazdasági helyzet megítélését számszerűsítő euróövezeti mutató értéke 0,4 ponttal mínusz 40,8 pontra csökkent, míg az euróövezeti inflációs várakozások mutatója 7,6 ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, így az index mínusz 20,9 ponton állt októberben.

Achim Wambach, a ZEW elnöke az eredményekhez fűzött kommentárjában kiemelte, hogy

az aktuális helyzet nagyon rossz megítélése mellett a legutóbbi felmérés alapján javult a németországi gazdasági hangulat, amihez a stabil inflációs kilátások és ehhez kapcsolódóan az EKB várható további kamatcsökkentései is hozzájárultak.

Pozitív jelzések érkeztek Németország exportpiacairól is. Nagyot javultak az euróövezet, az Egyesült Államok és Kína gazdasági várakozásai is. A Kínával szemben erősödő optimizmus vélhetően a kínai kormány gazdaságélénkítő intézkedéseivel függ össze. Valószínűleg ezek a fejlemények is hozzájárultak a németországi gazdasági várakozások javulásához.