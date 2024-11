A BYD rekordszámú autót adott el októberben, miközben folyamatosan dobja piacra slágertermékeit

A kínai BYD autógyártó 2024 utolsó negyedévét újabb rekordhavi eladásokkal indította, folytatva erős teljesítményét a Kínában egyébként ilyenkor zajló autóvásárlási csúcsszezonban - közölte a Bloomberg hírügynökség.

Fotó: Na Bian

Kína első számú autógyártója, amely kizárólag tisztán elektromos és plug-in hibrid járműveket gyárt, 500 526 darabot értékesített októberben, derül ki a pénteken közzétett adatokból. A hibridek eladásai 310 912 kiszállítással a múlt hónapban a legjobban teljesítettek. A BYD egyes újabb hibrid modelljeinek továbbfejlesztett hajtásláncai már több mint 2000 kilométeres hatótávolságot tesznek lehetővé.

A BYD nem volt egyedül a havi rekordok megdöntésében. A Geely Automobile Holdings Ltd. is ezt tette, 226 686 járművet adott el a múlt hónapban, ami 28%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A kisebb kínai EV újonc Xpeng Inc. szintén új csúcsot ért el 23 917 kiszállítással.

A Li Auto Inc., amelynek hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei pénteken közel 10%-ot zuhantak a negyedik negyedévi előrejelzés lágyabbá válása után, 51 443 darabot értékesített, ami még mindig 27%-kal több, mint 2023 októberében, de elmaradt a havi rekordtól. A Nio Inc. eladásai havi szinten visszaestek.

A szencseni BYD a múlt hónapban újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor a harmadik negyedévről olyan bevételt jelentett, amely meghaladta a Tesla Inc. evételés is.

Sajtóhírek szerint az egykori Stellantis-vezérrel, az olasz Maria Grazia Davinóval erősíthet a Szegedre tartó kínai elektromosautó-gyártó. A BYD szerint megvetik lábukat Európában, és valószínűleg ehhez mérten igazolnak.

Az autógyártó bevétele 24 százalékkal 201,1 milliárd jüanra (28,2 milliárd dollár) ugrott a szeptemberrel zárult három hónapban, ami elmaradt a becslésektől, de meghaladta a Tesla 25,2 milliárd dolláros forgalmát ugyanebben az időszakban. A nettó nyereség 11,5 százalékkal 11,6 milliárd jüan rekordra nőtt, ami felülmúlta a becsléseket.

Az év utolsó három hónapja általában a vásárlási csúcsszezon Kínában, és az elektromos és hibrid járművek eladása növekszik, amit a kiterjesztett nemzeti és helyi támogatások is elősegítenek, amelyek a fogyasztókat a régebbi autók cseréjére ösztönzik. A BYD is jó úton halad afelé, hogy elérje a felülvizsgált 4 millió járműre vonatkozó éves értékesítési célját, miután szeptemberig mintegy 2,74 millió járművet adott el. A Citibank Inc. becslése szerint a BYD novemberig akár havi 500 000 darabot is eladhat.