Sok öreg helyett sok bevándorló kell a versenyképes EU-hoz? – a számok mást mutatnak

Összesen ötször szerepel a „demográfia” szó Mario Draghi szeptemberi jelentésében, ami villámgyorsan az európai versenyképességi fordulatot sürgetők alapművévé vált, miközben a „technológia” több százszor. Kevesebb jelentőséget tulajdonít a sokat emlegetett európai demográfiai válságnak az euróövezet volt jegybankelnöke, mint a tanulmányban részletesen tárgyalt problémáknak? Vagy netán politikai értelemben túl robbanékonynak tartotta a témát? Nehezen eldönthető, a tény: maga a jelentés. Számokat, előrejelzéseket átvizsgálva arra juthatunk: nem a bevándorlókon múlik az uniós versenyképesség, ha szükség volna is a borzasztó demográfiai trendek megfordítására.

Demográfia: Kína még nagyobb problémával néz szembe, mint Európa, és a számok nem azt mutatják, hogy bevándorlók tömegei javítják Európa pozícióját – már rég nem a képzetlen és olcsó munkaerőről szól a verseny, a kulcsszó: a technológia / Fotó: AFP

Ami bizonyos: a demográfiai probléma megoldását a bevándorlásban látók komoly pofonokat szenvedtek el a választásokon idén az Atlanti-óceán mindkét partján – a kérdés miatti fűtött politikai viták mégis fennmaradtak (ahogy a bevándorlási kvótákat elutasító Magyarországra kiszabott borsos büntetés is). Bizonyos az is, hogy a magyar demográfiai politikát sok helyütt – az Egyesült Államokban is – mintának tekintik, és nem került zárójelbe a kérdés: Budapesten épp hétfőn és kedden tartottak konferenciát Generációk együttműködése a versenyképes jövőért címmel a demográfiáért felelős uniós miniszterek informális találkozója keretében.

Draghi maga, dióhéjban – és pár diónyinál alig nagyobb terjedelemben – a következőket írta a demográfia szerepéről: az elöregedő népességgel és a kevesebb átlagos munkaórával a háttérben a digitalizáció segíthet fenntartani az európai társadalmi modellt. Szerepel ez is a dokumentumban: a demográfiai ellenszéllel a háttérben még nehezebb és fontosabb megoldani a problémát, hogy Európa pont a versenyképességhez elengedhetetlen területen képezze ki a világszínvonalú szakértőket.

Európa demográfiai hátránya adottság, de nem ez a döntő

Szakemberek importjáról – a „szíriai agysebészek” ideája lecsengvén, s az uniós tagállamok helyett más helyszíneket választó startupokkal a háttérben – a jelentés nem közöl ötleteket.