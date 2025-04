Gigaügyletek készülődnek az európai telekomszektorban - már ha Brüsszel is úgy akarja

Az európai telekomszektor abban bízik, hogy Brüsszel zöld utat ad a nagy fúzióknak. Arra számítanak, hogy Teresa Ribera, az EU új versenyjogi biztosa enyhíti az egyesülésekre vonatkozó szabályokat.

Teresa Ribera, az EU versenyjogi biztosa – az európai telekomszektor csak a zöld jelzésre vár / Fotó: Anadolu via AFP

A norvég Telenor a Financial Timesnak elmondta, hogy felvásárlási lehetőségeket vizsgál, míg a spanyol Telefónica – amely több európai szolgáltatóban is részesedéssel bír – egy nemrég tartott konferencián jelezte, hogy nyitott különféle opciókra például Spanyolországban, Németországban és az Egyesült Királyságban. Ügyvédek és iparági bennfentesek szerint több másik ügylet is a megvalósíthatósági vizsgálat szakaszában van.

Szétaprózódott a piac, ami gátolja a hatékonyságot

Brüsszel korábban óvatosan viszonyult a szektoron belüli fúziókhoz, mivel attól tartott, hogy a fogyasztók számára magasabb árakat és rosszabb szolgáltatásminőséget eredményezhetnek. Az iparág azonban azzal érvel, hogy a méretgazdaságosság hiánya és a piac széttöredezettsége gátolja a technológiai és infrastrukturális beruházásokat.

Európában 41 olyan mobilszolgáltató működik, amelyek ügyfélszáma meghaladja az 500 ezret, és még több, ha a kisebb szereplőket is beleszámítjuk.

Az Orange vezérigazgatója, Christel Heydemann nemrég úgy fogalmazott:

A távközlés egy méretgazdaságosságon alapuló üzlet. Ha beruházni akarsz, méretre van szükséged.

Az európai telekomszektor a Draghi-jelentésben bízik

A távközlési cégek azt remélik, hogy Mario Draghi tavaly szeptemberben közzétett jelentése az európai versenyképességről változást hoz majd. A dokumentum olyan ajánlásokat tartalmazott, amelyek a növekedés ösztönzését és az EU versenyképességének javítását célozzák, hogy felzárkózhasson az Egyesült Államokhoz és Kínához. Az egyik ilyen ajánlás szerint nyitottabbnak kellene lenni a távközlési fúziók iránt.

A Draghi-jelentés ajánlásai összhangban állnak Franciaország és Németország régóta hangoztatott felhívásaival arra, hogy a stratégiai ágazatokban – például a légi közlekedésben és a távközlésben – hozzanak létre „európai bajnokokat”.

Ezt a narratívát lehetetlen volt megvalósítani Vestager idején

– mondta egy a távközlési fúziókban részt vevő ügyvéd, utalva az előző uniós versenyjogi biztosra, Margrethe Vestagerre. „Most nagyobb a nyitottság a konszolidációról szóló párbeszédre.”