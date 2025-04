Így drágul az élet Romániában – bezzeg Magyarország, Szlovákia és Lengyelország

Románia statisztikai intézete szerint az élelmiszerek átlagosan 5,10 százalékkal kerültek többe márciusban, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 3,84 százalékkal, a szolgáltatások pedig 6,99 százalékkal drágultak.

Románia: csökkent a fogyasztói árak emelkedési üteme / Fotó: Shutterstock

Románia: így drágul az élet

Legnagyobb mértékben a szépségipari szolgáltatások (14,78 százalék), a margarin (12,73 százalék), a víz, csatornázás és szemétszállítás (12,43 százalék), a postai szolgáltatások (11,64), a személygépkocsik és elektronikai termékek javítása (10,95 százalék), valamint a citrusfélék és déligyümölcsök (10,48 százalék) drágultak.

A legnagyobb mértékű árcsökkenést a cukor (4,89 százalék), a telefonos szolgáltatások (4,71 százalék), a burgonya (2,99 százalék) és a földgáz (2,28) esetében mérték. Az előző hónaphoz képest 0,27 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Március végén a fogyasztói árak átlagosan 2,08 százalékkal voltak magasabbak, mint 2024 végén.

A román infláció is 5 százalék alá bukott márciusban, amint a magyar, és az 5 százalék körüli régióból való kitörésért küzd Lengyelország is, ahol már szeptemberben is 4,9 százalék volt az éves ráta, amint márciusban is.

Meglepetés a magyar adat

Ahogy megírtuk, meglepte az elemzőket is a márciusi magyar infláció, van, amire még ők se számítottak. Fél éve először csökkent az infláció. Ugyan az árindex továbbra is a jegybank cél felett van, de

márciusban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 4,7 százalékkal emelkedtek, februárhoz képest pedig stagnáltak.

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők éves bázison 5, havi alapon 0,2 százalékos inflációt jósoltak. Az üzemanyagok ára 4,1 százalékkal csökkent, és az árrésstop miatt az élelmiszerek ára sem húzta fel a megszokott mértékben az adatot. A napokban a kormányzat megállapodott a bankokkal a díjak befagyasztásáról, illetve a telekommunikációs előfizetési díjakat sem emelik a szolgáltatók, ami elősegítheti az árindex további csökkenését.

Az elemzők szerint az év végén Romániában és Magyarországon is 5 százalék körül lehet a pénzromlás éves üteme.