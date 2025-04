Máris befutott az első ország, amely Trumpnak hálálkodik, mert visszalépett a globális vámháborútól: felrobbant nyitáskor a tőzsde

Lehetőséget teremt a mélyrehatóbb kétoldalú tárgyalásokra a Donald Trump amerikai elnök által a legtöbb vámtétel esetében elrendelt 90 napos szünet – mondta csütörtökön Lin Csia-lung tajvani külügyminiszter, hozzátéve: a sziget célja, hogy csökkentse kereskedelmi többletét az Egyesült Államokkal szemben, és erősítse gazdasági kapcsolatait legfontosabb nemzetközi partnerével.

A Tajvani tőzsde kilőtt a vámháború szünetének hírére / Fotó: AFP

Kilőtt a tajvani tőzsde, miután Trump szünetet rendelt el a vámok terén

Trump pálfordulása után világszerte erősödtek a tőzsdék, a tajvani irányadó részvényindex pedig több mint 9 százalékos pluszban nyitott, miután az előző három kereskedési napon jelentős veszteségeket könyvelt el. A világ egyik legnagyobb csipgyártója, a félvezetőipar meghatározó szereplője, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), valamint az iPhone-gyártó Foxconn tajpeji részvényei közel 10 százalékkal emelkedtek. Mindkét vállalat az amerikai technológiai szektor meghatározó beszállítója, többek között az Apple és az Nvidia partnerei.

A külügyminiszter a tajvani parlamentben elmondta, hogy

a sziget eltökélt az amerikai import és befektetések növelésében, valamint a kereskedelmi többletből fakadó feszültségek csökkentésében.

„A 90 napos időszak lehetőséget teremt arra, hogy részletesebb és alaposabb egyeztetéseket folytassunk a tajvani–amerikai gazdasági és kereskedelmi együttműködésről” – fogalmazott Lin Csia-lung, aki szerint Tajvan szeretné kihasználni az Egyesült Államok piaci méretét, technológiai előnyeit és humánerőforrását egy szorosabb gazdasági partnerség, közös fejlesztési együttműködés kialakítása érdekében. Az Egyesült Államok megkapta Tajvan javaslatait, és válaszolt is – tette hozzá részletek közlése nélkül.

Tajvan vámmentes kereskedelmet szeretne az Egyesült Államokkal

A hét elején Laj Csing-tö tajvani elnök arról beszélt, hogy Tajvan célja egy vámmentes kereskedelmi rendszer létrehozása Washingtonnal, és a sziget nem tervez megtorló lépéseket a vámokkal kapcsolatban.

A tajvani jegybank elnöke, Jang Csin-long azonban egy bizottsági meghallgatáson arra is rámutatott, hogy a részvénypiacon továbbra is erős a bizonytalanság a Trump-féle vámpolitika hatásait illetően. Emellett pedig az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségek és kölcsönös vámintézkedések nem szolgálják a világgazdaság érdekeit. Azt pedig kiemelte, hogy Tajvan a devizatartalékainak több mint 80 százalékát továbbra is amerikai államkötvényekben tartja, és a jövőben értékelik ennek növelését.