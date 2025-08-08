Máris hiányzik Svájc aranya, a vámcsörte fejre állította a világ legstabilabb piacát

Svájcra hatalmas vámot vetett ki Washington, és még ehhez képest is váratlanul hatott, hogy hirtelen kiderült: az aranyrudakra is érvényes. Ez sokkolta azokat a piaci szereplőket, akik biztosra vették, hogy mentesülnek a kölcsönös vámintézkedések alól. A döntés azonnal feje tetejére állította a piacot. A New York-i határidős árfolyam rekordszintre ugrott – írja a Bloomerg.
Korábban az iparági szereplők úgy tudták, hogy az 1 kilogrammos és 100 unciás aranyrudak kivételt képeznek majd a vámok alól, de egy svájci finomító megkeresésére az amerikai vám- és határőrség (CBP) megerősítette: ezekre a tételekre 39 százalékos vám vonatkozik, annyi, mint a svájci árukra általában.
A döntés komoly következményekkel járhat a globális aranykereskedelemre és a Comex tőzsde működésére. Az arany, mint globális tartalékeszköz, eddig a legtöbb kereskedelmi vámintézkedés alól kivételt élvezett.
A hírre a fizikai szállítások gyakorlatilag leálltak. A piac ideges és bizonytalanság övezi, hogy a 400 unciás londoni standard rudakra is kiterjed-e a vám.
A CBP döntése nem hivatalos bejelentésben, hanem egy rejtett besorolási módosítás formájában jelent meg: az érintett rudakat „félig feldolgozott” kategóriába sorolták át, így kikerültek a korábban vámmentes „nyers” arany kategóriából.
Különösen Svájc kerül nehéz helyzetbe, mivel az a világ legnagyobb aranyfinomító-központja, és az 1 kilogrammos rudak jelentik az Egyesült Államokba irányuló export nagy részét. A vám bevezetése a svájci–amerikai kereskedelmi kapcsolatok újabb feszültségpontja, amelyet Svájc elnöke, Karin Keller-Sutter személyesen próbált Washingtonban enyhíteni – sikertelenül.
Az ázsiai és svájci finomítók sorra felfüggesztették az amerikai szállításokat, amíg nincs egyértelmű jogi és politikai tisztázás. A decemberi határidős árfolyam több mint 100 dolláros prémiumot mutatott a londoni azonnali árhoz képest, mivel a befektetők a vám miatti importzavarokra spekulálnak.
Az Egyesült Államok aranyimportja az év elején rekordra ugrott, ahogy a kereskedők előrehozták a szállításokat a vámok elkerülése érdekében.
Az ország finomítói kapacitása ugyanakkor korlátozott, így a helyettesítés és az átalakítás (például a londoni rudak átolvasztása) csak részben lehet megoldás.
Szakértők szerint elképzelhető, hogy a döntés adminisztratív hiba vagy rossz besorolás eredménye, amit jogi úton megtámadhatnak. Ha viszont a vám tartósan érvényben marad, az alapjaiban rengetheti meg a New York-i határidős piacot, és újraírhatja a nemzetközi aranykereskedelem szabályait.
