Kikerülhet a vámháború frontvonalából a szeszipar

Az Európai Unió tervezett ellenvámjainak a listájáról lekerülhet a bourbon whisky vezető uniós tisztviselők szerint, miután Franciaország, Olszország és Írország lobbizott, hogy megvédjék a szesziparukat a kereskedelmi háborúban.

A bourbon whiskyt elkerülhetik az európai vámok / Fotó: Northfoto

Stéphane Séjourné az Európai Bizottság alelnöke pedig egy rádióműsorban azt sugallta, hogy a francia bor- és szeszipar üzenete célba ért, miután Donald Trump amerikai elnök 200 százalékos vámokkal fenyegette meg a szektort. Az amerikai politikus Brüsszel fenyegetésére válaszolt, mely 26 milliárd eurónyi amerikai termékre, köztük a bourbonra vezetett volna be vámokat az amerikai acél- és alumíniumvámokra válaszul. Időközben Trump újabb 20 százalékos vámot vetett ki az európai exportra.

Nem mindenki örül a kivételnek

Robert Habeck távozó német gazdasági miniszter ugyanakkor kritizálta a szesziparuk védelmében lobbizó tagállamokat, mondván inkább össze kellene zárniuk a bizottság mögött, hiszen ellenkező esetben végül az unió semmilyen válaszcsapásra nem lesz képes. Azonban az európai bor- és szeszipar már így is nagy vesztese lehet a vámoknak, ráadásul már korábban is a gyenge kereslettel és az unió és Kína vitája keltette feszültséggel küzd – idézi fel a Financial Times.

Az iparág franciaországi lobbiszervezete, a FEVS szerint a vámok 1,6 milliárd euróval csökkenthetik az európai exportot, aminek a fele Franciaországot érintheti, ami súlyos foglalkoztatási hatással is járna. Az európai kormányok abban sem értenek egyet, hogy milyen mértékben támogassák az érintett iparágakat. Míg

Spanyolország több milliárd eurós segítséget jelentett be, addig Franciaország kizárta a hasonló lépéseket.

A következő hetekben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a következő hetekben Washingtonba látogathat a unió erőfeszítéseként, hogy meggyőzze az amerikai kormányt a vámok visszavonásának szükségességéről. Antonio Tajani olasz külügyminiszter hétfőn arról beszélt, hogy Róma egy mind a két fél részéről nulla vámos megállapodást szeretne, és remélik, hogy időközben sikerül a múlt héten Európára bejelentett vámokat 10 százalékra csökkenteni.