Vietnám is lecsap Kínára, hogy megbékítse az amerikaiakat

Vietnám mindent megtesz, hogy megússza a vámháborút

Nemcsak multinacionális vállalatok, hanem kínai befektetők is alapítottak gyárakat Vietnámban, ahol feldolgozzák az adott esetben kínai alapanyagokat vagy alkatrészeket. Mivel értéket adnak hozzá, az áru a jog szerint vietnámi terméknek minősül.

Navarro szerint azonban Kína csak „átrakodásra” használja Vietnámot, és a brit hírügynökség információi szerint egyes esetekben a kínai gyártmányú árukat szállító hajók valóban csak annyi ideig tartózkodtak a vietnámi kikötőkben, amíg megszerezik a termékek ottani gyártását igazoló dokumentumokat.

Hanoi már megkezdte a tárgyalásokat / Fotó: AFP

Washington megbékítése érdekében Hanoi azt is megígérte, hogy szigorít a kettős felhasználású áruk, például félvezetők exportellenőrzésén, megakadályozandó, hogy azok az országon keresztül jussanak az Egyesült Államokból Kínába.

Hszi Csing-ping is mosolyoffenzívára készül

Vietnám számára azonban Kína is fontos partner, de ez fordítva is igaz. Hanoi lesz az első állomása Hszi Csin-ping kínai elnök első idei külföldi körútjának, amely még

Malajziát

és Kambodzsát érinti.

Az előbbire 24, az utóbbira 49 százalékos amerikai vámok vonatkoznak.

Az előzetes információk szerint hétfőn mintegy

negyven kínai–vietnámi megállapodást írnak alá, a többi között a vasúthálózat fejlesztéséről.

Valószínűleg a látogatásra időzítve jelentik be azt is, hogy a légi közlekedési felügyelet jóváhagyja a kínai COMAC repülőgépeket, ami megnyitja az utat a lízingelésük és megvásárlásuk előtt a vietnámi légitársaságok számára.

Hanoi azonban ezen a téren is egyensúlyozik, mivel a héten jelentették be, hogy a nemzeti légitársaság megkapta a hitelt Boeing-gépek beszerzésére is. A The Business Times tudósítása szerint a Citibank biztosít legalább 560 millió dollárt a Vietnam Airlines számára a gépvásárlás finanszírozására, ami szintén a vámtárgyalások része.