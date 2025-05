Ausztria olyat tesz, amit Magyarország soha: akkora a baj, hogy már a családok támogatásán is spórol az osztrák kormány – ennyi pénzt vesznek el tőlük

Az igazság napjára készül Ausztria, a tervek szerint Markus Marterbauer pénzügyminiszter május 13-án, kedden fogja bemutatni a parlamentnek a 2025/2026-os dupla költségvetést, benne azokat a megszorítási intézkedéseket, amelyek a lakosságot is érintik. Erre azért van szükség, mert az osztrák kormánynak idén 6,4 milliárd eurót kell elkülönítenie a költségvetés átalakítására, 2026-ban pedig újabb 8,7 milliárd eurót.

Ausztria arra kényszerül, hogy hozzányúljon a családtámogatásokhoz / Fotó: Shutterstock

A Heute cikke azonban egy olyan fontos részletet mutatott be, amelyre már a bejelentés előtt fény derült. Az egyik fontos elem, hogy a családi és szociális juttatásokat is csökkenteni fogják. A pénzügyminisztérium már hivatalossá tette, hogy a következő két évre befagyasztják a gyermekadó-kedvezményt. Azt szerdán Christian Stocker szövetségi kancellár is megerősítette, hogy a családi pótlék automatikus inflációkövetését 2026-ra és 2027-re is eltörlik.

„Ezek olyan intézkedések, amelyeket legszívesebben nem is hoznánk meg, de a költségvetési helyzetre való tekintettel szükség van rájuk. Azonban senki sem fog kevesebbet kapni, az emelést csak két évre felfüggesztjük” – jelentette ki a politikus.

Ausztriában a családi pótlékot életkor szerint folyósítják. Jelenleg az alábbi összegek vannak érvényben:

0–2 éves korig: 138,4 euró havonta

3–9 éves korig: 148 euró havonta

10–18 éves korig: 171,8 euró havonta

19 év felett: 200,4 euró havonta

Mivel a családi pótlék a következő két évben nem lesz inflációkövető, így a családok jövőre gyermekenként átlagosan havi 4,20 eurót veszítenek, ugyanis ennyi lenne az inflációkövető emelés mértéke, ami elmarad.

Megszorításokra kényszerül Ausztria

Ez a lépés 2026-ban több mint 100 millió eurós, 2027-ben pedig több mint 200 milliós euró megtakarítást eredményez a költségvetés számára. A családügyi minisztérium szerint az állam 2026-ban több mint 30 millió eurót, 2027-ben pedig több mint 55 millió eurót takarít meg a gyermekgondozási segélyen.

Christian Stocker azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy Ausztriában az egyik legmagasabb a családtámogatás Európában, és ez a mostani lépés ellenére így is marad. Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter pedig elmondta, hogy a megszorító intézkedések ellenére is sokat tesznek a családokért, mivel a gyermekgondozási és oktatási szolgáltatások bővítése is helyet kap majd a költségvetésben.