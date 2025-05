Trump Kijevet is szorongatja, nem csak Moszkvát, hogy üljön le tárgyalni

Washingtonban Donald Trump elnöknek elege lett az orosz–ukrán háborúban való közvetítésből, Moszkvát és Kijevet egyaránt a háttérből próbálja meg tárgyalásokra bírni. Amerikai támogatás nélkül életképtelen az ukrán hadsereg, Trump ezt az ütőkártyát használja most ki.

Trump Moszkvára és Kijevre is nyomást gyakorol a béketárgyalások érdekében / Fotó: AFP

Szerepet játszhatott a folyamatban az is, hogy Moszkvában erősen keverik a kártyát. Az érvényes lapok közé be-, becsempésznek hamisakat is, vagy olyanokat, amelyek nem lenyomozhatók. Ilyen „kártyahír” az oroszországi, Sz-500-as mobil, húszkerekű szállító-indítójárműre (TEL) telepített szuper lég- és rakétavédelmi eszköz (űrfegyverként is alkalmazható) állítólagos megjelenése a harctéren. Ennek

a világ legpotensebbjének tartott lég- és rakétavédelmi rendszernek a bevetése igencsak megnehezíti az ukránok egyik leghőbben óhajtott célját, a Kercset az oroszországi szárazfölddel összekötő Krím-híd megsemmisítését.

Ezzel szemben az amerikai kormány szerint a rendszer 2021 óta csak „korlátozott mértékben van szolgálatba állítva”. Azaz nem kizárt, hogy a hidat is védheti egy ideje – együtt a vele közös rendszerbe állítható Sz-400-asokkal, a Pancir-Sz1, Sz2 rakéta-gépágyú kombinációval.

Nincs szó áttörésről

Azaz nincs szó valamiféle áttörésről, az Sz-500-ast évek óta – igaz, mint az oroszországi források is megjegyzik, korlátozott mértékben – telepítik. Mint az amerikai hivatalos internetoldal megjegyzi: városok és katonai objektumok védelmére. A rendszert az oroszországi források egy része 55R6M Triumfator-M-nek nevezi, ahol az „M” a mogyifikacija (módosítás) rövidítést jelentheti. Vagyis az eredeti, 2021-es megjelenés óta a gyártó-tervező cég, az Almaz-Antej kihozhatott egy módosított variánst. Az amerikaiak (a Pentagon és a kormány) megerősítik, hogy az orosz rendszer képes alacsony Föld körüli pályán (LEO) mozgó mesterséges holdak elfogására is, és többféle rakéta indítása közül választhat, a cél sajátosságainak megfelelően.

Az orosz szuperfegyverek olcsóbbak, mint az amerikaiak

Nyugati katonai mérnökök összehasonlítása szerint az orosz rendszerekkel (Sz-400-as Triumf, Sz-500-as Prométeusz) szemben az amerikai Patriotok, THAAD-ok nehézkesebbek, harckészültségi állapotba hozásuk több időt igényel. Ugyanakkor „éles” harci bevetésükről olyan kevés a szabadon idézhető információ, hogy az alapján nehéz megítélni, melyik rendszer tud többet. Egy dolgot nem vitatnak: hogy

az orosz, hasonló paraméterekkel rendelkező szisztémák árban jóval olcsóbban a nyugati, amerikai gyártmányoknál.

Az orosz Avia.pro portál adatai szerint az Sz-500-as negyedannyiba kerül, mint a hasonló osztályú THAAD amerikai lég- és rakétavédelmi rendszer. A THAAD (amelyet az amerikai rakétaelhárító technológia jelenlegi csúcsának tartanak) egy rendszerének az ára mintegy 3 milliárd dollár. Az USA ilyen fegyvert nem adott Zelenszkij ukrán elnöknek, noha az következetesen kérte. Amiről kevés szó esik a katonai elemző-tervező körökön kívül: a Nyugat lég- és rakétavédelmi rendszerei az ukrán igények miatt nyomás, feszültség alá kerültek. Egyes szegmensekben eszközhiány léphetett fel, rontva a Nyugat egyes államai vagy a NATO egésze ellenséges légi eszközök, rakéták elleni biztonságát – és ezt Moszkvában kárörömmel emelik ki.