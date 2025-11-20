Csúnyán rádörrentek az északiak Európára Ukrajna miatt, talán a korrupció bántja a szemüket? Nem, egészen más

Az északi országok nem fedezhetik aránytalan mértékben Ukrajna támogatását Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter szerint, aki egy interjúban arról beszélt., hogy mindössze pár országra hárul szinte az összes teher az ügyben, ami nem fenntartható.

Ukrajna támogatását a svédek szerint nem fizethetik csak az északi országok / Fotó: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

Túl sokat fizetnek a skandinávok, miközben mások csak beszélnek

A Politico számára adott interjújában a tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a skandináv országok kevesebb mint 30 millió lakossal a közel egymilliárd lakosú NATO-országok által biztosított katonai támogatás harmadát adják, ami nem fenntartható, és nem is észszerű. Ez sokat elmond arról is, hogy mit tesznek az északi országok, de arról is, hogy más országok mit nem tesznek Stenergard szerint.

A svéd külügyminiszter szavai rávilágítanak arra a kevésbé hangoztatott tényre, hogy mekkora különbségek vannak az egyes országok által nyújtott támogatások mértékében.

Míg Dánia több mint 10 milliárd eurót – ez az ország éves GDP-jének közel 3 százaléka – adott Ukrajnának a 2022-es invázió óta, addig például Spanyolország csak 1,48 milliárd eurót, ami kevesebb, mint az ország GDP-jének 0,2 százaléka.

Gazdaságuk méretéhez képest a legtöbbet az északi és a közvetlenül is fenyegetett balti országok adták Ukrajnának, de jelentős a holland, a brit, a német, a lengyel és a francia hozzájárulás is, ám arányaiban azért alacsonyabb a skandináv és balti hozzájárulásoknál. A legkevesebb segítséget, a GDP 0,04 százalékának megfelelő mértékűt Magyarország biztosította Ukrajna számára.

Stenergard azonban főként azokat az országokat kritizálta, amelyek vezetői Ukrajna támogatóiként tetszelegnek, ám aztán ezt nem követik tettek és pénzügyi hozzájárulások. A következő évben jelentős költségvetési hiánnyal küzdő Ukrajna támogatására az uniós vezetőknek meg kell állapodniuk a svéd külügyminiszter szerint következő, decemberi találkozójuk során.

Nincs más választásunk

– hangsúlyozta a svéd diplomácia vezetője, kifejezve reményét, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság megoldást talál a kérdésre.