Kimondták, hivatalos: nem a maffia finanszírozta Silvio Berlusconi birodalmát – minden pontban ártatlannak találták a néhai politikust

Az olasz semmítőszék kimondta: semmi nem bizonyítja, hogy Silvio Berlusconi pályafutását és üzleti birodalmát a maffia finanszírozta volna, amivel az ügyészségek évtizedeken át vádolták a néhai vállalkozót és kormányfőt. A semmítőszék a szicíliai Palermo maffiaellenes ügyészségének fellebbezésére válaszolva közölte: e pillanatig semmilyen módon nem sikerült bizonyítani, hogy a Cosa Nostra maffiaszervezet finanszírozta volna Berlusconi vállalkozásait.

Minden maffiavád alól felmentették a néhai Silvio Berlusconit / Fotó: AFP

A legfelsőbb jogi testület véleménye szerint a maffia nem használta fel pénze tisztára mosásában Berlusconit sem a vállalkozó birodalmának alapításakor, sem később. A semmítőszék határozata csaknem negyven éven át tartó jogi, politikai vita végére tesz pontot, miután ügyészségi vizsgálatok sorozata foglalkozott Silvio Berlusconi meggazdagodása és vállalkozói birodalma felépítésének hátterével, valamint politikai ellenfelei is azzal támadták, hogy a maffia áll mögötte.

A palermói ügyészség eredetileg azt kérelmezte, hogy lefoglalhassa Berlusconi egyik legközelebbi munkatársának, Marcello Dell’Utrinak és családtagjainak a vagyonát.

A kérelmet egy fellebbviteli bíróság, majd most a semmítőszék is elutasította.

A szicíliai születésű, 84 éves Marcello Dell’Utri már a hetvenes évektől Silvio Berlusconi társa volt a Publitalia 80, majd a Fininvest nevű vállalkozói csoportban. Berlusconival együtt alapította meg 1993-ban a Hajrá Olaszország (FI) pártot, amelynek szenátora is volt.

Dell’Utrit 2014-ben jogerősen hétévi börtönbüntetésre ítélték, amelyből négyet börtönben, egyet pedig házi őrizetben letöltött: a vád szerint közvetített a Cosa Nostra és Berlusconi között. 2018-ban első fokon további 12 évi börtönre ítélték, majd 2021-ben felmentették. Berlusconi a halála előtt 30 millió eurót hagyott Dell’Utrira.

A semmítőszék mostani ítélete minden maffiavád alól felmenti Silvio Berlusconit,

aki 1994-től kezdődően négyszer volt Olaszország miniszterelnöke.

Lánya, Barbara Berlusconi közleményben hangoztatta, hogy a harmadfokú bíróság határozata apja és egykori munkatársai „szégyenletes és teljesen alaptalan jogi és politikai üldöztetésének a végét jelenti”.