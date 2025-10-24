Kilőtt a forint a friss amerikai inflációs adat láttán: kirántották a talajt a dollár alól, felbolydult a devizapiac

A várt 3,1 százalék helyett 3,0 százalékkal emelkedtek Amerikában a fogyasztói árak szeptemberben, ezzel ugyan az augusztusi 2,9 százalékot felülmúlta a pénzromlás üteme, de nem érte el a piacon várt szintet. A havi alapú áremelkedés 0,3 százalékon állt meg, szintén alulmúlva a piaci konszenzust, mely 0,4 százalékos emelkedésről szólt – csakúgy, mint az augusztusi CPI inflációs tényadat.

Itt a friss amerikai inflációs adat: reagál a dollár, követi a forint / Fotó: Shutterstock

Itt a friss amerikai inflációs adat: reagál a dollár és forint

A maginflációs mutató még érdekesebben alakult: a 3,1 százalékos augusztusi adatot egy ugyanilyen áremelkedésről szóló várakozás követte az ősz első hónapjára, a tényadat azonban ez alatt, 3,0 százalékon futott be, a tágabb kosarú mutatóval megegyezően. Havi alapon a maginfláció 0,2 százalékos volt, szemben a 0,3 százalékos várakozással.

Ez a két adat együttesen mindenféleképpen arra mutat, hogy az árnyomás nem olyan jelentős Amerikában, mint azt a piac és az elemzők gondolják, ennek pedig nyomban meglett a hatása a devizapiacon is. A DXY dollárindex 0,2 százalékot esett percek leforgása alatt,