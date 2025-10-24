Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
CPI
forint
forint árfolyam
deviza
infláció
devizapiac

Kilőtt a forint a friss amerikai inflációs adat láttán: kirántották a talajt a dollár alól, felbolydult a devizapiac

A vártnál alacsonyabb inflációról érkezett jelentés az Egyesült Államokból szeptember hónapra vonatkozóan. Az amerikai infláció pozitív meglepetés a forintnak, mely nyomban kilőtt a hír hallatán.
Mészáros Gergő
2025.10.24, 14:43
Frissítve: 2025.10.24, 15:15

A várt 3,1 százalék helyett 3,0 százalékkal emelkedtek Amerikában a fogyasztói árak szeptemberben, ezzel ugyan az augusztusi 2,9 százalékot felülmúlta a pénzromlás üteme, de nem érte el a piacon várt szintet. A havi alapú áremelkedés 0,3 százalékon állt meg, szintén alulmúlva a piaci konszenzust, mely 0,4 százalékos emelkedésről szólt – csakúgy, mint az augusztusi CPI inflációs tényadat.

Usd,Dollar,Banknote,With,Usa,Flag,And,Stock,Market,Graph, infláció, forint, dollár, árfolyam, amerika,
Itt a friss amerikai inflációs adat: reagál a dollár, követi a forint / Fotó: Shutterstock

Itt a friss amerikai inflációs adat: reagál a dollár és forint

A maginflációs mutató még érdekesebben alakult: a 3,1 százalékos augusztusi adatot egy ugyanilyen áremelkedésről szóló várakozás követte az ősz első hónapjára, a tényadat azonban ez alatt, 3,0 százalékon futott be, a tágabb kosarú mutatóval megegyezően. Havi alapon a maginfláció 0,2 százalékos volt, szemben a 0,3 százalékos várakozással.

Ez a két adat együttesen mindenféleképpen arra mutat, hogy az árnyomás nem olyan jelentős Amerikában, mint azt a piac és az elemzők gondolják, ennek pedig nyomban meglett a hatása a devizapiacon is. A DXY dollárindex 0,2 százalékot esett percek leforgása alatt, 

a forint pedig több mint egy egész egységet javított a dollár ellenében, 335,4-ről 334,0-ig korrigált a kereszt.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
335.3454 -0.17%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint az euróval szemben is erősödni tudott a számok láttán, a közös deviza egységéért csak 389,2 forintot kell fizetni, szemben a 390,0 környéki reggeli árfolyammal. Igaz, a hazai deviza a nap eddigi részében is pluszban jár már az euró ellenében, így a friss hír hatása ezen a fronton nem tekinthető olyan jelentősnek, mint a zöldhasú ellenében.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.7116 -0.12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Egyre egyenesebb az út a Fed előtt a két idei kamatvágás felé

A friss amerikai inflációs adat azért okozott jelentős mozgásokat a piacon, mert arra enged következtetni, a Fed előtt tágabbra nyílhat az út egy újabb kamatcsökkentés előtt, ami kivágja a dollár alól az eddig relatíve magasan ragadó kamattámaszát, csökkentve vonzerejét, így értékét is. 

A határidős jegyzések alapján a piac már szinte teljesen biztos abban (98,9 százalékos esély), hogy a Fed a következő, jövő heti ülésén 25 bázispontot nyes a kamatokon a világ legnagyobb gazdaságában – igaz, ez a friss számok előtt sem volt kérdéses már –, az opciók ugyanakkor azt is biztosra veszik, hogy ezt a vágást egy újabb enyhítés követi még az idén, azaz Jerome Powellék az idei utolsó, december 10-i ülésükön is tovább lazítják majd a monetáris béklyót. Ennek a forgatókönyvnek 98,5 százalék a valószínűsége az opciós piacon.

A dollár számára a lendületes kamatcsökkentési dömping nem jó hír, 

hiszen az amerikai deviza szédületesen rossz formában van az idén, a forint ellenében 15 százalék feletti leértékelődésnél jár 2025-ben, az euróval szemben pedig 12,4 százalékos a lejtmenet, és ezt a szakadást egy relatíve magas (az EKB kamatához mérten főleg) kamattámasz mellett érte el az amerikai deviza. 

Nagy kérdés, hogy mi lesz az árfolyammal, ha a Fed tényleg folytatja a kamatvágásokat, ugyanakkor arra is érdemes lesz figyelni, hogy az amerikai jegybank feje mit mond a gazdaság és az infláció kilátásairól a kamatdöntést követő beszédében – a dollárnak ugyanis akár csak egy-egy erősebb galamb megjegyzés újabb pofont jelenthet.

A tőzsde örül a friss inflációs adatnak

A friss számok közzétételét követően az amerikai tőzsde határidős, pénteki nyitás előtti indexei mind pluszban jártak, a legnagyobb lendületet minden jel szerint a kamatokra leginkább érzékeny vállalatokat tömörítő kisrészvények Russell 2000 indexe kapta, mely 1,3 százalékos emelkedésben kezdheti majd a pénteki kereskedést. 

  • A Dow Jones 0,4, 
  • az S&P 0,6, 
  • a Nasdaq pedig 0,8 százalékos 

nyerőben rajtolhat.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1310 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

