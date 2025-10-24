A szocialisták bukásával hozzáférhetővé válhat a világ egyik jelentős lítiumkészlete: ennek az élet szinte minden területén érezhető hatása lehet

A centrista, piacbarát Rodrigo Paz bolíviai elnökké választásával megnyílt az út ahhoz, hogy nemzetközi befektetések segítségével hozzáférhetővé váljon az országban található lítium. A többek között az elektromos autók akkumulátorához kulcsfontosságú, ultrakönnyű fémből Bolívia földjében van az egyik legnagyobb tartalék a világon, de a húsz évig tartó szocialista kormányzás visszafogta a kitermelést és a fejlesztést. Ez most megváltozhat.

Rodrigo Paz elnökválasztási kampányának nem a lítium volt a prioritása / Fotó: Anadolu via AFP

Az Argentínát, Chilét és Bolíviát átfogó „lítiumháromszögben” található a világ ismert készleteinek mintegy fele, amely iránt az Európai Unió is élénken érdeklődik. A távozó Luis Arce elnöksége alatt kötöttek szerződéseket a baráti Kína és Oroszország vállalataival, többek között a CATL-lal és a Roszatommal is, amelyek 2023-ban nyerték meg a lítium kinyerésére kiírt bolíviai pályázatot. Ezeket az üzleteket azonban blokkolta a kongresszus, a szektor feletti állami ellenőrzést előíró törvények pedig visszatartottak sok más potenciális befektetőt.

Bolívia mintegy 23 millió tonna lítiumtartalékkal rendelkezik, így

kritikus fontosságú globális szereplővé válhat ezen a piacon.

A lítium nem csupán az akkumulátorokhoz kell,

a védelmi,

a technológiai

és a távközlési

alkalmazások szempontjából is fontos.

Nem a lítium volt a kampány legfőbb témája

Paz azt ígérte, hogy az átláthatóság érdekében felülvizsgálja majd az elmúlt két évben kínai és orosz vállalatokkal kötött megállapodásokat, és új törvényt fognak hozni a lítiumkitermelésről, hogy erősítsék a környezet- és munkavédelmet.

Megígérte, hogy nem adják el a szimbolikus jelentőségű Uyuni-sósivatagot, pedig ott van a lítium / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Ha ezt megfelelően végzik, akkor az Atlanti Tanács elemzése szerint befektetési lehetőségek nyílhatnak meg a nyugati és regionális partnerek számára. Ezek a reformok végül hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Bolívia az állami irányítású nyersanyag-kitermelő gazdaságból a tisztaenergia-ellátási lánc fontos tagjává váljon.

Paz azonban a kampány során természetesen nem annyira a lítiumra, mint inkább más prioritásokra összpontosított, mint például a szegényeknek nyújtott pénzügyi támogatások fenntartása, a kormányzati hatalom decentralizálása és a magánszektor által vezérelt növekedése, hogy ne idegenítse el a baloldali Evo Morales korábbi támogatóit. Az ország első indián elnöke alapította a hosszú ideje kormányzó Szocialista Mozgalmat (MAS).