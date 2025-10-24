Deviza
Fűtési szezon - a karbantartás kell, de egyéb védelemre is szükség van

A mérgezések száma alapján sokan még mindig nem fordítanak kellő figyelmet a szén-monoxidra. Pedig többféleképpen tehetünk ellene, és nem a karbantartás az egyetlen, ami szükséges.
VG
2025.10.24, 15:31

Tavaly több mint ezer szén-monoxid-riasztás történt Magyarországon, tucatnyi halálos áldozattal. A fűtési szezon beköszöntével ismét megnőtt a szén-monoxid-mérgezések kockázata – írja az Origo. A legtöbb eset elhanyagolt karbantartásra, hibás kéményre vagy rosszul beállított gázkészülékre vezethető vissza. 

Konvektor macskával-01
A fűtési szezonban nem csak a karbantartás a teendőnk / Fotó: Németh András Péter

Csalami János, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem vezetője szerint a tünetek sokszor alattomosak:

  • a fejfájás, 
  • a hányinger, 
  • a szédülés tipikus jele lehet a mérgezésnek, mégis gyakran influenzának hiszik az emberek. Pedig már alacsony koncentrációnál is érezhető tünetek jelentkezhetnek, és a helyzet akár életveszélyessé válhat. 

Csalami János rámutatott, az érzékelők helyes elhelyezése és a távfelügyeleti rendszerek életet menthetnek.

Előbbiből két fő típust különböztetnek meg: az önállóan működő, elemes készülékeket és a riasztórendszerbe integrált, távfelügyelethez kapcsolt érzékelőket. Az önálló érzékelők hangjelzéssel figyelmeztetnek a veszélyre, de csak akkor, ha valaki éppen otthon tartózkodik. A távfelügyelethez kötött változat ezzel szemben azonnal továbbítja a riasztást a diszpécserközpontba, amely intézkedni tud, akár akkor is, ha a lakók már nem cselekvőképesek. „A távfelügyeleti rendszerben az ilyen jelzés ugyanúgy megjelenik a központban, mint bármely más riasztás – magyarázta Csalami János. – A diszpécser rögtön látja, hogy szén-monoxid-érzékelőről érkezett a riasztás, és azonnal elindítja a járőrt a helyszínre. Sok esetben ez a gyors reagálás menti meg az emberéleteket.”

A szén-monoxid-érzékelőt az ember fekvő magasságában vagy másfél méterre a padlótól célszerű elhelyezni. Így képes jelezni, mielőtt a gáz belélegzése súlyos tüneteket okozna. Az érzékelő működését legalább évente egyszer ellenőrizni kell, ugyanúgy, mint a gázkészülékeket és a kéményeket. 

