Megszűnik az egyik legnézettebb show-műsor – teljesen átrendeződhet az amerikai televíziózás

A CBS kiszáll az esti show-műrosok versenyéből

„Nemcsak a mi műsorunk van vége, hanem a CBS-en futó The Late Show is megszűnik. Engem nem fognak lecserélni. Ez az egész csak úgy eltűnik” – fogalmazott Stephen Colbert.

„Fantasztikus munka volt. Bárcsak valaki más vihetné tovább” – utalt ezzel arra, hogy a CBS 1993-ban hozta létre a The Late Show-t az NBC Tonight Show-jának kihívójaként.

Az NBC késő esti műsora, a legendás The Tonight Show az amerikai televíziózás leghosszabb ideje futó talk show-ja, amely 1954 óta van képernyőn. Azóta több ismert műsorvezető váltotta egymást a show élén, például

Johnny Carson volt a show első házigazdája, aki harminc évig volt a képernyőn,

Jay Lenon, aki a kilencvens évek és az ezredforduló után volt meghatározó showman,

Conan O’Brien, aki később sikeresen vitte a TBS csatornán a saját show-ját

vagy Jimmy Fallon, aki jelenleg házigazdája a műsornak.

A CBS-en futó műsor hivatalos címe az elmúlt tíz évben The Late Show with Stephen Colbert volt, amely az elmúlt években hegemón szerepbe került az esti kínálatok közül: átlagosan 2,5 millió nézőt ültetett a tévék elé. A show-műsort David Letterman vezette egészen 2015-ig, amikor is a házigazda székébe Colbert ült be.

Colbert műsora szakmai megítélés és lineáris tévénézettség szerint a legdominánsabb késő esti program maradt 2025‑ben. Colbert körülbelül 1700 adást vezetett le közel 10 évad alatt, és annak ellenére fejezi be a műsor vezetését, hogy a Nielsen adatai szerint gyakran a késő esti televíziózás legnépszerűbb műsora volt.

A Nielsen legfrissebb adatai szerint Colbert megnyerte a késő esti sávot: összesen 41 új epizódon keresztül mintegy 2,417 millió néző volt kíváncsi a The Late Show with Stephen Colbert című show-ra.

A The Hollywood Reporter cikke szerint az ABC és az NBC társasság továbbra is sugározza majd az esti talkshow-ikat. Az ABC Jimmy Kimmel Live! című műsorának felvételei ősszel is folytatódnak, míg az NBC showmanjei: Jimmy Fallon és Seth Meyers szerződést írtak alá a The Tonight Show és a Late Night 2028-ig tartó műsorvezetésének folytatására.