Óriási fordulat: gyorsvasút váltja fel az egyik legforgalmasabb HÉV-et – a MÁV bejelentette az elképesztő terveket

Jelenleg is zajlik a H5-ös HÉV fejlesztése, és hamarosan megjelenik a fejlesztés közbeszerzési kiírása is – mondta a kormányszóvivő Szentendrén kedden. Vitályos Eszter kiemelte, hogy a kormány szeretne eloszlatni minden kételyt és kétséget az ügyben, a H5-ös HÉV fejlesztése megvalósul.

Hegyi Zsolt: Egy 21. századi városi elővárosi vasút veszi át a mostani szentendrei HÉV helyét 2030-ra / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

„Nekem, mint a térség országgyűlési képviselőjének, egyértelműen az a célom és az a küldetésem, az a feladatom, hogy az itt élőknek minél komfortosabb, minél biztonságosabb közlekedést tudjunk biztosítani” – tette hozzá a kormányszóvivő, aki fontosnak nevezte, hogy a HÉV mentén fekvő nagyobb települések polgármesterei is ott voltak azon az egyeztetésen, amely az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-HÉV Zrt. részvételével zajlott, és rengeteg kérdést fogalmaztak meg.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a H5-ös HÉV gyakorlatilag 40 éve változatlan formában szolgálja a térségben élőket, a következő években teljesen meg fog újulni. A ma ismert HÉV szerepét átveszi egy 21. századi értelemben vett városi, elővárosi gyorsvasút.

Teljesen új lesz minden a vágányoktól kezdve a felsővezetéken át az áramellátásig. Akadálymentes megállóhelyek jönnek létre, ahol szükséges, liftek, mozgólépcsők épülnek. Pomázon és Szentendrén új fogadóépületek segítik majd a buszokra való átszállást és az utasok fel- és leszállását – tette hozzá a vezérigazgató.

Teljesen megújul a szentendrei HÉV

Megjegyezte, hogy vadonatúj járművek érkeznek, amelyek biztosítani fogják a szintben történő beszállást, egyterűek, légkondicionáltak, fűtöttek, és megfelelő utastájékoztatással is szolgálnak majd.

„Egy 21. századi városi elővárosi vasút veszi át a mostani szentendrei HÉV helyét 2030-ra. Az infrastruktúra kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés márciusban fog megjelenni. A járművekre egy héten belül tárgyalásos eljárással megy tovább a beszerzés, miután a korábbi nyílt eljárásban nem érkezett ajánlat. A cél változatlan: 2029-ig vadonatúj járművek jöjjenek a vonalra” – fűzte hozzá Hegyi Zsolt.