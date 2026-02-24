Ettől a traffipaxtól rémálmai lesznek a magyar sofőröknek, ilyet még nem láttak: Ausztriába már megérkezett, még a rendőrségi törvényt is módosítani kell miatta – videó

A sógoroknál hamarosan valósággá válik a „Vision Zero”, vagyis azaz elképzelés, hogy a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számát nullára csökkentsék a városokban. Salzburg évek óta innovatív módszereket vezet be a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében. A rendszeres kiemelt akciók mellett nemrég már egy igazán különleges traffipaxokat, az úgynevezett zajradarokat is bevetették.

Innovatív traffipaxokkal bővülhet az osztrák rendőrség eszköztára / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Ezek az eszközök akkor lépnek működésbe, amikor a tuningolt autókkal, vagy egyéb autókkal a sofőrök durrogatnak a kipufogójukkal, vagy illegálisan módosított motorjaikkal messze túllépik a megengedett zajszintet. A zajradarok elméletileg teljesen automatikusan működésbe léphetnek és büntethetnek, de ehhez még hiányzik a jogi alap – számolt be róla a Heute osztrák hírportál.

Jöhet a telefonfigyelő traffipax is

Ráadásul rövidesen egy másik eszköz is megérkezhet az osztrák utakra. A németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban az úgynevezett Handyblitzer már rendszeresen működik. Ez lényegében egy mobiltelefon-radar, amely automatikusan felismeri, ha a vezető éppen az okostelefonját használja. Ilyen esetben fényképet készít, amelyet egy képzett rendőr újra ellenőriz.

Rajna-vidék-Pfalz tartományban havonta átlagosan 200 szabálysértést regisztrálnak ezzel a módszerrel.

Ahhoz, hogy ez Ausztriában is megvalósulhasson, módosítani kellett a rendőrségi törvényt.

„Jelenleg vizsgáljuk, milyen jogi intézkedések szükségesek a mobil sebességmérők Ausztriában való bevezetéséhez, és konkrét lépésekkel fogunk fordulni a szövetségi kormányhoz. Ki kell használnunk a modern technika lehetőségeit, hogy közúti közlekedésünket még biztonságosabbá tegyük. Aki 50 kilométer/órás sebességgel csak három másodpercig néz a mobiltelefonjára, az több mint 40 métert vakon halad” – nyilatkozta Stefan Schnöll, a tartomány kormányzóhelyettese.

Rajna-vidék-Pfalz beleegyezett, hogy Salzburgba hozza a mobil sebességmérőt, hogy a helyszínen bemutassa a készüléket. Stefan Schnöll ennek kapcsán elmondta, hogy a salzburgi bemutatóra Peter Hanke közlekedési minisztert és a többi szövetségi állam közlekedési referenseit meghívják.