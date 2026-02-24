Felmentheti a vidéki kisvárost Orbán Viktor az egyik legszigorúbb szabályozás alól: nem vonatkozna rá a plázastop, a Lidl máris lecsaphat a lehetőségre

Mórahalom egyedi felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy országos kiskereskedelmi lánc áruházának megépítése előtt. A döntés miniszteri engedélyhez kötött, a háttérben már zajlanak a tárgyalások – írta a Délmagyar.

Új korszak kezdődhet Mórahalom kiskereskedelmében, ha a kormány jóváhagyja a plázastop alóli felmentést / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A kérdés Mórahalom jövője szempontjábóllétfontosságú lehet. A téma akkor került reflektorfénybe, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a városba látogatott. A megbeszélések során Nógrádi Zoltán polgármester jelezte:

a település számára kiemelt stratégiai cél egy országos kiskereskedelmi hálózat megjelenése.

Az indoklás egyszerű és racionális. A térség népessége növekszik, Mórahalom lakosságszáma emelkedő tendenciát mutat. A városvezetés szerint a fejlődés egyik alapfeltétele, hogy az Országos Kiskereskedelmi Hálózat valamely szereplője megvesse a lábát a településen.

Jelenleg a plázastop-szabályozás komoly korlátot jelent. A 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységek létesítése miniszteri engedélyhez kötött. Ez azt jelenti, hogy egy új, modern diszkont vagy szupermarket megépítése nem pusztán piaci kérdés, hanem kormányzati jóváhagyást igényel.

A polgármester közlése szerint miniszterelnöki ígéret hangzott el arra, hogy Mórahalom egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a szabályozás alól. Ez azonban még nem végleges döntés.

A plázastop egy új áruház beköltözését jelentheti

Az országos hálózatok között szerepel a Lidl, a SPAR, a Tesco, a Penny Market, az Aldi, a Auchan, a Coop, a CBA és a Reál.

Információk szerint a legvalószínűbb jelölt a Lidl lehet. A döntés azonban hivatalosan még nem született meg. A beruházás előkészítése jelenleg a megfelelő helyszín kiválasztásánál tart. Az áruházláncok szigorú műszaki, forgalmi és logisztikai feltételekhez kötik az új üzletek megnyitását.

A legesélyesebb terület az egykori Mórakert helyszíne lehet. Méretében és megközelíthetőségében alkalmas lehet egy modern élelmiszer-áruház kialakítására, de végleges döntés erről sincs.

A folyamat több lépésből áll:

megállapodás egy országos lánccal;

konkrét beruházási szándék benyújtása;

a plázastop alóli hivatalos felmentés kérelmezése;

miniszteri engedélyezési eljárás.

Amíg azonban az engedély nem születik meg, minden csak előkészítés.