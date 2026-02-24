Felmentheti a vidéki kisvárost Orbán Viktor az egyik legszigorúbb szabályozás alól: nem vonatkozna rá a plázastop, a Lidl máris lecsaphat a lehetőségre
Mórahalom egyedi felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy országos kiskereskedelmi lánc áruházának megépítése előtt. A döntés miniszteri engedélyhez kötött, a háttérben már zajlanak a tárgyalások – írta a Délmagyar.
A kérdés Mórahalom jövője szempontjábóllétfontosságú lehet. A téma akkor került reflektorfénybe, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a városba látogatott. A megbeszélések során Nógrádi Zoltán polgármester jelezte:
a település számára kiemelt stratégiai cél egy országos kiskereskedelmi hálózat megjelenése.
Az indoklás egyszerű és racionális. A térség népessége növekszik, Mórahalom lakosságszáma emelkedő tendenciát mutat. A városvezetés szerint a fejlődés egyik alapfeltétele, hogy az Országos Kiskereskedelmi Hálózat valamely szereplője megvesse a lábát a településen.
Jelenleg a plázastop-szabályozás komoly korlátot jelent. A 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységek létesítése miniszteri engedélyhez kötött. Ez azt jelenti, hogy egy új, modern diszkont vagy szupermarket megépítése nem pusztán piaci kérdés, hanem kormányzati jóváhagyást igényel.
A polgármester közlése szerint miniszterelnöki ígéret hangzott el arra, hogy Mórahalom egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a szabályozás alól. Ez azonban még nem végleges döntés.
A plázastop egy új áruház beköltözését jelentheti
Az országos hálózatok között szerepel a Lidl, a SPAR, a Tesco, a Penny Market, az Aldi, a Auchan, a Coop, a CBA és a Reál.
Információk szerint a legvalószínűbb jelölt a Lidl lehet. A döntés azonban hivatalosan még nem született meg. A beruházás előkészítése jelenleg a megfelelő helyszín kiválasztásánál tart. Az áruházláncok szigorú műszaki, forgalmi és logisztikai feltételekhez kötik az új üzletek megnyitását.
A legesélyesebb terület az egykori Mórakert helyszíne lehet. Méretében és megközelíthetőségében alkalmas lehet egy modern élelmiszer-áruház kialakítására, de végleges döntés erről sincs.
A folyamat több lépésből áll:
- megállapodás egy országos lánccal;
- konkrét beruházási szándék benyújtása;
- a plázastop alóli hivatalos felmentés kérelmezése;
- miniszteri engedélyezési eljárás.
Amíg azonban az engedély nem születik meg, minden csak előkészítés.
