Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,3 -0,18% CZK/HUF15,63 -0,2% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,3 -0,18% CZK/HUF15,63 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92% BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vállalat
Eisberg
gyárbezárás
Gyál

Meglepő döntés: napokon belül bezárja a gyárát Magyarországon a lengyel óriáscég, ez áll a háttérben – másikat épít helyette

Tök községben márciusban leáll az üzem. A Green Factory cégcsoport a hatékonyabb régiós szintű működés érdekében hozott stratégiai döntést.
VG
2026.02.24, 21:05
Frissítve: 2026.02.24, 21:11

A hatékonyabb régiós szintű működés támogatása érdekében stratégiai döntést hozott a Green Factory cégcsoport: a vállalat tájékoztatása szerint a Tök községben található üzeme 2026 márciusában leállítja a működését. A kieső kapacitást a cégcsoport gyáli, valamint a lengyelországi Legnicában található, korábbi Eisberg egységéből látják el, biztosítva a partnerek folyamatos és zavartalan kiszolgálását – derült ki a cég keddi közleményéből.

Green Factory Eisberg Hungary vállalat, cég, beruházás
Bezárja egyik magyarországi gyárát a cég / Fotó: Eisberg Hungary

Az Eisberg töki üzeme 2021-ben került a Green Factory kötelékébe. Az üzem bezárását alapos döntéselőkészítési folyamat előzte meg. A Green Factory csoportszintű tulajdonosi és vezetői egyetértésében született meg a döntés, hogy az erőforrásokat a vállalatcsoport jelentős növekedési potenciállal rendelkező, gyáli telephelyére csoportosítja át.

A vállalat közleménye szerint a Green Factory stratégiai célja, hogy minden energiáját a Gyálon épülő új gyártóegységre fordítsa. Ez a beruházás mérföldkő a cég életében, hiszen az elnyert EU-pályázat segítségével lehetővé teszi a gyártási kapacitás megduplázását, modern, automatizált technológiával növeli a hatékonyságot, valamint stabil és hosszú távú alapot teremt a partnerek magas színvonalú kiszolgálásához.

A vállalat bízik abban, hogy ez a lépés hosszú távon hozzájárul a hatékonyabb működéshez, és tovább erősíti a vállalat piacvezetői pozícióját a friss, csomagolt salátakeverékek és salátatálak szegmensében.

Mint ismert, a két svájci zöldségtermesztő cég összeolvadásának eredményeként megszületett vállalat mára Európa piacvezetőjévé vált a konyhakész zöldség- és gyümölcskészítmények piacán. Magyarországon 30 éve vannak jelen a salátakedvelők bevásárlókosarában.

Ősszel zárult a cég lengyelországi bővítése

A Green Factory 2025 októberében véglegesítette az Eisberg lengyelországi gyárának felvásárlását, így a korábban bejelentett magyarországi és romániai tranzakciókat követően már a lengyelországi üzeme is hivatalosan a Green Holding csoport tagjaként működik tovább.

A felvásárlásnak köszönhetően a Green Factory árbevétele meghaladja az 1,3 milliárd zlotyt (mintegy 120 milliárd forintot), és a vállalat nyolc gyárból szolgálja ki vásárlóit napi szinten, 12 országban, több mint 1500 munkavállalóval. A mostani lépés tovább erősíti a cég jelenlétét a közép- és kelet-európai régióban, a friss zöldségek, salátakeverékek és kész saláták piacán.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu