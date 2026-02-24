Összeültek a V4-ek, az amerikaiak és a törökök is csatlakoztak: nem véletlen a helyszín – "Magyarország világhírű lett"

A magyar családpolitika ma már nemcsak hazai ügy, hanem nemzetközi minta – jelentette ki Hankó Balázs Gödöllőn, a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencián. A miniszter szerint 2026-tól félmillió édesanya élvez majd életre szóló szja-mentességet, miközben a magyar modellre a világ több országa is figyel.

Hankó Balázs szerint a hazai támogatási rendszer világszerte mintaként szolgál azoknak az országoknak, amelyek a családot tekintik elsődleges értéknek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság / 0

A kormány számára a családok értéke és érdeke az első

– jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden Gödöllőn, a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón. A helyszín szimbolikus volt: a Gödöllői Királyi Kastély adott otthont annak a nemzetközi találkozónak, ahol a család szerepéről, megerősítéséről és támogatásáról egyeztettek.

A rendezvényen a visegrádi négyek mellett meghívott vendégként jelen voltak a nyugat-balkáni országok, Törökország és az Egyesült Államok családszervezetei is. Emellett képviseltették magukat a türk államok, vagyis – a miniszter megfogalmazása szerint – „mindazok, akik számára a család a legfontosabb”.

Hankó Balázs úgy fogalmazott: „nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk”. Állítása szerint az elmúlt években a magyar családpolitika világhírűvé vált, köszönhetően annak a több mint 30 intézkedésnek, amelyek a családok támogatását célozzák.

Hankó Balázs: a magyar családpolitika működik

A miniszter kiemelte a személyi jövedelemadó-mentességet. Immár a háromgyermekes, valamint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is életük végéig mentesülnek az szja fizetése alól. Hankó közlése szerint ennek eredményeként 2026. január 1-jétől félmillió édesanya részesül majd szja-mentességben. Emellett a megduplázott családi adókedvezményt is hangsúlyozta, amely egymillió család anyagi biztonságát erősíti.

A családpolitika másik alappillére az otthonteremtés támogatása. A tárcavezető szerint az elmúlt években minden második gyermekes család önálló otthonhoz jutott kormányzati segítséggel. A bölcsődefejlesztési program pedig a munka és a család közötti egyensúly megteremtését célozza. Ennek részeként a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.

Hankó Balázs úgy véli, az intézkedések összessége világszinten is egyedülálló.

Szerinte a magyar modell példaként szolgál nemcsak a visegrádi országoknak és a nyugat-balkáni térségnek, hanem az Egyesült Államoknak is. Külön megjegyezte: az Egyesült Államok által elindított „Trump-számlát” is egy magyar családtámogatási forma ösztönözte.