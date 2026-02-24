Ez gyors volt: máris bíróság elé állítanák Ficót, mert leállította az áramot Ukrajna felé – "Ez hazaárulás és terrorcselekmény"

Büntetőfeljelentést tesz a szlovák ellenzék Robert Fico miniszterelnök ellen, amiért leállította az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállítást. A vádak rendkívül súlyosak: hazaárulás, terrorcselekmény és hatalommal való visszaélés is szerepel a listán.

Soha nem látott jogi támadást indít a szlovák ellenzék Robert Fico ellen az ukrán áramellátás leállítása miatt / Fotó: Robert Nemeti / AFP

A szlovák ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt büntetőfeljelentést kíván benyújtani az ország főügyészségéhez Robert Fico miniszterelnök döntése miatt, amellyel leállította az Ukrajnának biztosított sürgősségi villamosenergia-szállítást.

Fico megvédte a hazája energiabiztonságát; az ellenzék szerint ez hazaárulás

A párt elnöke, Branislav Gröhling a Szlovák Főügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján jelentette be a lépést.

A feljelentésben a miniszterelnököt

hatalommal való visszaéléssel;

hazaárulással;

embertelenséggel;

terrorcselekménnyel;

valamint idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettség megszegésével vádolják.

Karol Halek parlamenti képviselő szerint Robert Fico „új frontot nyitott Ukrajna ellen, Vlagyimir Putyin oldalán”. Az ellenzéki politikus szerint a sürgősségi áramszállítás leállítása oda vezethet, hogy egy orosz támadás után olyan kórházban is elmehet az áram, ahol éppen sebesülteket operálnak.

A döntés hátterében a Barátság kőolajvezeték leállítsa körüli vita áll. Február 12-én Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról számolt be, hogy egy január 27-i támadás következtében felfüggesztették az orosz olaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A vezeték kulcsszerepet játszik a közép-európai ellátásban.

Magyarország és Szlovákia ugyanakkor Ukrajnát vádolja az ellátás leállításával.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint „Ukrajna zsarolja Magyarországot”, és állítása szerint a tranzit leállítása Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összehangolt lépés volt , amelynek célja az üzemanyagárak emelése a választások előtt. A magyar kormány jelezte: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság vezetéken, addig blokkolni fogja az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagját.