Szlovákia
Ukrajna
hatalommal való visszaélés
Robert Fico

Ez gyors volt: máris bíróság elé állítanák Ficót, mert leállította az áramot Ukrajna felé – "Ez hazaárulás és terrorcselekmény"

Az ukrajnai háború árnyékában Pozsonyban is keményedik a helyzet. Az ellenzék szerint Fico lépése emberéleteket sodorhat veszélybe, ezért büntetőeljárást kezdeményeznek ellene.
VG
2026.02.24, 20:51
Frissítve: 2026.02.24, 21:07

Büntetőfeljelentést tesz a szlovák ellenzék Robert Fico miniszterelnök ellen, amiért leállította az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállítást. A vádak rendkívül súlyosak: hazaárulás, terrorcselekmény és hatalommal való visszaélés is szerepel a listán.

Robert Fico szlovák miniszterelnökSzlovákia, Csehország
Soha nem látott jogi támadást indít a szlovák ellenzék Robert Fico ellen az ukrán áramellátás leállítása miatt / Fotó: Robert Nemeti / AFP

A szlovák ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt büntetőfeljelentést kíván benyújtani az ország főügyészségéhez Robert Fico miniszterelnök döntése miatt, amellyel leállította az Ukrajnának biztosított sürgősségi villamosenergia-szállítást.

Fico megvédte a hazája energiabiztonságát; az ellenzék szerint ez hazaárulás

A párt elnöke, Branislav Gröhling a Szlovák Főügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján jelentette be a lépést.

A feljelentésben a miniszterelnököt

  • hatalommal való visszaéléssel;
  • hazaárulással;
  • embertelenséggel;
  • terrorcselekménnyel;
  • valamint idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettség megszegésével vádolják.

Karol Halek parlamenti képviselő szerint Robert Fico „új frontot nyitott Ukrajna ellen, Vlagyimir Putyin oldalán”. Az ellenzéki politikus szerint a sürgősségi áramszállítás leállítása oda vezethet, hogy egy orosz támadás után olyan kórházban is elmehet az áram, ahol éppen sebesülteket operálnak.

A döntés hátterében a Barátság kőolajvezeték leállítsa körüli vita áll. Február 12-én Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról számolt be, hogy egy január 27-i támadás következtében felfüggesztették az orosz olaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A vezeték kulcsszerepet játszik a közép-európai ellátásban.

Magyarország és Szlovákia ugyanakkor Ukrajnát vádolja az ellátás leállításával. 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint „Ukrajna zsarolja Magyarországot”, és állítása szerint a tranzit leállítása Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összehangolt lépés volt , amelynek célja az üzemanyagárak emelése a választások előtt. A magyar kormány jelezte: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság vezetéken, addig blokkolni fogja az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagját.

Robert Fico ezzel párhuzamosan bejelentette: válaszul az olajtranzit felfüggesztésére Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállítást.

A kialakult helyzet több szinten is eszkalálódik. Egyfelől éles diplomáciai vita bontakozott ki Kijev, Pozsony és Budapest között az energiaellátás biztonságáról. Másfelől Szlovákiában belpolitikai válság körvonalazódik, hiszen az ellenzék példátlanul súlyos bűncselekményekkel vádolja a hivatalban lévő miniszterelnököt.

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

Január vége óta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül. Pozsony és Budapest egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, válaszul a két ország leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának, ma Szlovákia a vészhelyzeti villamosenergia-exportot is beszüntette.

 

Energiaválság

Energiaválság
1137 cikk

 

 

