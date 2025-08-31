Elektromos autók és óriási befektetések: India az autógyártás új bölcsője lehet

India egyre több területen igyekszik Kína nyomába érni, például az autóipar terén. A világ legnépesebb országa az elmúlt években jelentős globális autógyártói beruházások célpontjává vált, főleg az elektromos járművek gyártása terén.

Az autóipar fellendült Indiában / Fotó: The Times of India via AFP

Legutóbb a Suzuki jelentette be, hogy a következő öt-hat évben 8 milliárd dollárt szán az indiai autógyártási kapacitás bővítésére. A beruházás eredményeként India válik a Suzuki elektromos járműveinek központi gyártóhelyévé a világpiacon, ahonnan a tervek szerint körülbelül 100 országba – például Japánba és Európába – szállítanak majd járműveket.

Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy augusztus 26-án megkezdődött a közepes méretű, e-Vitara nevű elektromos modell gyártása a vállalat gudzsaráti üzemében. A cég elnöke, Szuzuki Tosihiro szerint az üzem hosszú távon a világ egyik legnagyobb autógyártó központjává válhat, évi egymillió darabos kapacitással.

Más iparági szereplők is felfedezték a világ legnépesebb országát: a Hyundai Motor 4 milliárd dolláros beruházást tervez az ázsiai országban, hogy növelje az autógyártási kapacitását, valamint új járműveket és technológiákat vezessen be a helyi piacon. A Toyota 2,3 milliárd dolláros befektetést jelentett be, aminek része lenne egy üzem építése Mahárástra államban, ahol hibrid és elektromos járműveket gyártanak majd.

Az indiai Tata 1,04 milliárd dollárt fektet be egy új létesítménybe, és hat új elektromos modellt tervez piacra dobni 2026 márciusáig. Tavaly az országban összesen 6 014 548 autót szereltek össze, így az indiai autógyártás először haladta meg a 6 milliós szintet, ami 2,8 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A beruházások a jövőben tovább növelik az indiai autóipar jelentőségét.

A vállalatok egyre jobban érdeklődnek India iránt

A cégeknek vonzó célpont India az egyre gyorsuló gazdaság, a hatalmas népesség, a kormányzati támogatások, az olcsó energia és a bővülő középosztály miatt, bár a nehezen kiszámítható adminisztrációs és a jogszabályi környezet hátráltató tényező. Ráadásul az ország egyelőre a vámháborúban is rosszul áll, a magas sápok veszélyeztethetik az ország vonzóerejét, mint globális feldolgozóipari központét.