Összeomlik az amerikai Népszabadság, a milliárdos tulaj szerint most születik újjá, Trump mosolyog
Elképesztő, összeomlásszerű események zajlanak az egyik legtekintélyesebb amerikai lapnál, amely hagyományosan a Demokrata Párthoz kötődik. Lemondott a The Washington Post (WaPo) vezérigazgatója, Will Lewis, néhány nappal azután, hogy az újság több száz munkatársat bocsátott el egy olyan lépés keretében, amely heves visszhangot váltott ki a milliárdos tulajdonos, Jeff Bezos ellen – jelenti a Bloomberg.
A republikánusok, akiket a lap az elmúlt évtizedekben nem kímélt, hátradőlve figyelik az eseményeket.
Pontosabban, csak pénteken történt, miközben a lapnál egymást követték a drámai események, hogy Donald Trump keményen visszavágott a WaPónak minden korábbi sérelemért.
A republikánus elnök az Air Force One fedélzetén újságírókkal beszélgetve félbeszakította Natalie Allisont, a WaPo fehér házi tudósítóját a baloldali médiában kulcstémává tett kitoloncolásokról szóló kérdése közepén, és nem éppen baráti kommentárt tett a hozzáállásáról és a lapról magáról.
„Kinek dolgozik?” – kérdezte az elnök. Miután megkapta a választ, így folytatta:
Nos, elég nehezen szereznek olvasókat. A Washington Post nagyon rosszul teljesít. Folytassa csak. Nagyon rossz a hozzáállása. Folytassa.
Jeff Bezos szerint a lap folytatja, csak másképp
A The Washington Post szerdán a dolgozói állomány egyharmadát elbocsátotta, köztük számos külföldi tudósítót és az Egyesült Államokban dolgozó újságírót is.
A döntés tiltakozást váltott ki többek között Bernie Sanders és Elizabeth Warren baloldali szenátorok részéről. A Washington Post Guild szakszervezet azt közölte: tagjai közül több százat bocsátottak el „minden észszerű indok nélkül”. Az intézkedés ellen tüntetést is rendeztek a lap székhelye előtt.
A lemondott Will Lewis munkáját a vállalat közleménye szerint Jeff D’Onofrio veszi át azonnali hatállyal ideiglenes kiadóként és vezérigazgatóként. Ő a Tumblr Inc. korábbi vezérigazgatója, aki tavaly csatlakozott a Posthoz pénzügyi igazgatóként.
„A Postnak alapvető újságírói küldetése van, és rendkívüli lehetőségek előtt áll” – mondta az Amazon-alapító Jeff Bezos. Hozzátette: a lap
izgalmas és virágzó következő fejezet
elé tart.
A Népszabadság amerikai megfelelőjét nem hagyja cserben a tulajdonosa
Ha vannak is hasonlóságok a tíz éve megszűnt magyar lappal, igaza van annak, aki rámutat a nagy különbségekre is, a párhuzamosságok azonban még így is sokatmondók.
A The Washington Postot nem hagyják cserben, mint a Népszabadságot baloldali tulajdonos köre és holdudvara, nem is szűnik meg – ez az ígéret, és nem akárkitől –, mint az utóbbi, amelynek öröksége baloldali hírportálokba csatornázódott át.
Az azonosság, hogy a WaPo most szembesül a nyomtatott lapok óriási kihívásaival, amelyekkel a magyar lap nem tudott mit kezdeni.
Különbség, hogy a WaPónak a magyarnál dimenziókkal nagyobb amerikai médiapiacon sohasem volt olyan mesterségesen fenntartott dominanciája, mint a magyar lapnak. Amerikában soha nem alakult ki olyan mértékű egyoldalú baloldali túlsúly a médiában, mint a Népszabadság első és második virágkorában.
Amikor azonban a tulajdonos kísérletet tett, hogy a nagyobb kiegyensúlyozottság felé terelje a lapot, megkezdődött a WaPo gyors eróziója.
Az elnökválasztás volt az utolsó nagy csapás: nem jött be a kiegyensúlyozottság
Bezos, az Amazon.com Inc. társalapítója 2013-ban vásárolta meg a Postot, majd jelentős beruházásokkal bővítette a lap működését. Az utóbbi években azonban a Post – más hagyományos nyomtatott sajtótermékekhez, például a Los Angeles Timeshoz hasonlóan – már megszorításokra kényszerült, mert hirdetési bevételei elapadtak, az előfizetések visszaestek.
Már 2023-ban a Post mintegy 240 munkahelyet szüntetett meg, főként önkéntes távozások révén. Ugyanebben az évben Bezos nevezte ki Lewist – a kiegyensúlyozott The Wall Street Journal korábbi kiadóját – a lap új kiadójává és vezérigazgatójává.
Bezos 2024-es döntése, miszerint a hagyományuktól eltérően nem teszik világossá, melyik elnökjelöltet támogatja a lap, felháborodást váltott ki az újságon belül és azon kívül is – emlékeztet a Bloomberg. Több szerkesztő és újságíró lemondott, sokan felmondták az előfizetést.
Barry Svrluga, a Washington Post sportrovatának publicistája közzétett egy képernyőfotót arról, amit Lewis búcsúüzenetének nevezett a munkatársakhoz. Ebben Lewis azt írta, hogy vezetése alatt „nehéz döntéseket” hoztak a lap fenntartható jövőjének biztosítása érdekében.
Mindenkinek: két év átalakulás után a Washington Postnál, most jött el a megfelelő idő számomra, hogy félreálljak
– üzente, egyébként hitet téve a tulajdonos mellett, akinek meg is köszönte támogatását. Hamarosan kiderül, Bezos a szerkesztőség ellenállásának tulajdonítja-e a balsikert, és tartja az irányt, vagy a Post újra eldurvulva keres olvasókat.