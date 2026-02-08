Összeomlik az amerikai Népszabadság, a milliárdos tulaj szerint most születik újjá, Trump mosolyog

Elképesztő, összeomlásszerű események zajlanak az egyik legtekintélyesebb amerikai lapnál, amely hagyományosan a Demokrata Párthoz kötődik. Lemondott a The Washington Post (WaPo) vezérigazgatója, Will Lewis, néhány nappal azután, hogy az újság több száz munkatársat bocsátott el egy olyan lépés keretében, amely heves visszhangot váltott ki a milliárdos tulajdonos, Jeff Bezos ellen – jelenti a Bloomberg.

A Népszabadság amerikai mása, vagy külön történet? Tüntettek itt is, ott is / Fotó: AFP

A republikánusok, akiket a lap az elmúlt évtizedekben nem kímélt, hátradőlve figyelik az eseményeket.

Pontosabban, csak pénteken történt, miközben a lapnál egymást követték a drámai események, hogy Donald Trump keményen visszavágott a WaPónak minden korábbi sérelemért.

A republikánus elnök az Air Force One fedélzetén újságírókkal beszélgetve félbeszakította Natalie Allisont, a WaPo fehér házi tudósítóját a baloldali médiában kulcstémává tett kitoloncolásokról szóló kérdése közepén, és nem éppen baráti kommentárt tett a hozzáállásáról és a lapról magáról.

„Kinek dolgozik?” – kérdezte az elnök. Miután megkapta a választ, így folytatta:

Nos, elég nehezen szereznek olvasókat. A Washington Post nagyon rosszul teljesít. Folytassa csak. Nagyon rossz a hozzáállása. Folytassa.

Jeff Bezos szerint a lap folytatja, csak másképp

A The Washington Post szerdán a dolgozói állomány egyharmadát elbocsátotta, köztük számos külföldi tudósítót és az Egyesült Államokban dolgozó újságírót is.

A döntés tiltakozást váltott ki többek között Bernie Sanders és Elizabeth Warren baloldali szenátorok részéről. A Washington Post Guild szakszervezet azt közölte: tagjai közül több százat bocsátottak el „minden észszerű indok nélkül”. Az intézkedés ellen tüntetést is rendeztek a lap székhelye előtt.

Az új Post-főnök: vajon milyen irányba indul? / Fotó: Ilya S. Savenok

A lemondott Will Lewis munkáját a vállalat közleménye szerint Jeff D’Onofrio veszi át azonnali hatállyal ideiglenes kiadóként és vezérigazgatóként. Ő a Tumblr Inc. korábbi vezérigazgatója, aki tavaly csatlakozott a Posthoz pénzügyi igazgatóként.

„A Postnak alapvető újságírói küldetése van, és rendkívüli lehetőségek előtt áll” – mondta az Amazon-alapító Jeff Bezos. Hozzátette: a lap

izgalmas és virágzó következő fejezet

elé tart.