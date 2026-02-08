Zelenszkij rémületben, a kémeik szerint Washington kijátssza, hatalmas üzletről tárgyalnak Putyinnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna háta mögött Oroszország hatalmas gazdasági megállapodásokat javasol az Egyesült Államoknak, amely júniusig le szeretné zárni az orosz–ukrán háborút – írja a The Washington Post.

Volodimir Zelenszkij attól tart, hogy Washington és Moszkva a háta mögött egyezik meg / Fotó: Petras Malukas / AFP

A lap szerint Zelenszkjt a birtokába került titkosszolgálati jelentések szerint aggasztja, hogy az oroszok egy mintegy 12 ezermilliárd dollár értékű gazdasági megállapodáscsomagot javasoltak Washingtonnak, ami előmozdíthatja a háború – Oroszország számára kedvező feltételek meletti – lezárását.

Az ukrán elnök által Dmitrijev-csomagnak aposztrofált orosz ajánlatot az Oroszország szuverén vagyonalapját is irányító Kirill Dmitrijev főtárgyaló prezentálta Washingtonban, azt azonban az ukrán elnök nem közölte, hogy erre mikor kerülhetett sor.

Zelenszkij szerint kémei hozták az infót, de vajon Washingtonból vagy Moszkvából?

„A titkosszolgálat megmutatta nekem az úgynevezett »Dmitrijev-csomagot«, amelyet ő az Egyesült Államokban mutatott be – ez körülbelül 12 ezermilliárd dollárra rúg” – mondta az ukrán elnök, aki szerint ez egy állítólagos gazdasági együttműködési csomag Amerika és Oroszország között.

„Tehát hallunk arról a lehetőségről, hogy ilyen vagy hasonló kétoldalú dokumentumok [aláírására kerül sor] Amerika és Oroszország között” – tette hozzá Zelenszkij.

Ez a fejlemény arra utal, hogy Moszkva megújult erőfeszítéseket tesz Donald Trump amerikai elnök megnyerésére, miközben Ukrajna és Oroszország továbbra is Washington támogatásáért verseng, az Egyesült Államok pedig diplomáciai megoldásra törekszik.

A szóban forgó 12 ezermilliárd dollár több mint négyszerese Oroszország teljes tavalyi bruttó hazai termékének (GDP).