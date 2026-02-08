Deviza
EUR/HUF377,64 -0,04% USD/HUF319,49 -0,06% GBP/HUF434,97 -0,09% CHF/HUF411,86 -0,08% PLN/HUF89,59 +0,04% RON/HUF74,12 -0,06% CZK/HUF15,58 -0,06% EUR/HUF377,64 -0,04% USD/HUF319,49 -0,06% GBP/HUF434,97 -0,09% CHF/HUF411,86 -0,08% PLN/HUF89,59 +0,04% RON/HUF74,12 -0,06% CZK/HUF15,58 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
roncsautó
közterület felügyelő
parkoló
bírság

Rákaptak a helyiek: olyan roncsvadászat indult egy magyar városban, amire valaki nagyon ráfizet

A műszaki engedély és rendszám nélküli autókat elvitetik, és a tulaj még fizethet is érte. A roncsautókra egész évben vadásznak a közterületesek, a lakosság is segít nekik.
VG
2026.02.08, 15:30
Frissítve: 2026.02.08, 15:43

A roncsautó elszállítása nem mentesíti az üzembentartót a súlyos következményektől, a műszaki engedély és rendszám nélküli autókat elvitetik, és a tulaj még fizethet is érte – hívja fel a figyelmet helyi riportjában a Szon, annak apropóján, hogy Nyíregyházán is egész évben folyamatosan jelzik a helyiek a roncsautókat, hulladékká vált járműveket a közterület-felügyeletnek.

roncsautó, bírság, parkoló
Jelentős bírságot kockázat, aki nem viteti el a roncsautóját / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A „roncsvadászat” már az év elején elindult a hírportál szerint. A helyi közterület-felügyelet néhány évvel ezelőtt indított hajtóvadászatot annak érdekében, hogy megtisztítsa a roncsoktól a várost, mivel az ilyen járművek értékes parkolót vesznek el másoktól. 

  • Rendszám és
  • műszaki nélkül, 
  • bevont forgalmi engedéllyel 

egyik sem tárolható közterületen – figyelmeztet a hírportál.

Elveszik a parkolóhelyet másoktól

A szorgalmas bejelentések dacára azonban a lepusztult verdák „újranőnek”, főként a lakótelepeken.

Rendszeresen kapunk bejelentést parkolókban, társasházaknál hagyott autók miatt, melyek gyakran lepusztult állapotban foglalják a helyet. A felügyelők már ránézésre megállapítják szinte azt is, hogy a jármű mennyi ideje áll gazdátlanul

– nyilatkozta a lapnak a közterület-felügyelet.

A közterület-felügyelő csak a város fenntartásában lévő útszakaszról, parkolóból vitetheti el a kocsit. 

Az olyan járművek, amelyek társasházakhoz tartozó parkolókban vannak, más besorolás alá esnek, hiába állnak közterületen, ha az út a társasház kezelésében van. Ekkor is el lehet szállíttatani az autót, de más szabályok alapján.

Akár kétmilliós büntetés is járhat a roncsautók nem megfelelő tárolásáért

A közteresek a jogszabály szerint minden esetben hagynak a járművön értesítést, nagyrészüket ugyan kiváltják, 30 százalékot azonban elbontanak, véglegesen kivonják a forgalomból. Az értesítés kihelyezésétől számított két hete, azaz 10 munkanapja van arra a tulajdonosnak, hogy lépjen. Az üzembentartónak ekkor is ki kell fizetnie a mintegy 300 ezer forintos szállítási és tárolási díjat.

 

Ezt az összeget mindenképp ki kell fizetni, az üzembentartótól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adók módjára behajtja. Aki hatósági jelzéssel, de érvényes műszaki nélkül közterületen tárolja az autóját, magánemberként 200 ezer, cégként akár 2 millió forintos bírsággal sújtható.

Országszerte

Országszerte
1116 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu