Rákaptak a helyiek: olyan roncsvadászat indult egy magyar városban, amire valaki nagyon ráfizet

A roncsautó elszállítása nem mentesíti az üzembentartót a súlyos következményektől, a műszaki engedély és rendszám nélküli autókat elvitetik, és a tulaj még fizethet is érte – hívja fel a figyelmet helyi riportjában a Szon, annak apropóján, hogy Nyíregyházán is egész évben folyamatosan jelzik a helyiek a roncsautókat, hulladékká vált járműveket a közterület-felügyeletnek.

Jelentős bírságot kockázat, aki nem viteti el a roncsautóját / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A „roncsvadászat” már az év elején elindult a hírportál szerint. A helyi közterület-felügyelet néhány évvel ezelőtt indított hajtóvadászatot annak érdekében, hogy megtisztítsa a roncsoktól a várost, mivel az ilyen járművek értékes parkolót vesznek el másoktól.

Rendszám és

műszaki nélkül,

bevont forgalmi engedéllyel

egyik sem tárolható közterületen – figyelmeztet a hírportál.

Elveszik a parkolóhelyet másoktól

A szorgalmas bejelentések dacára azonban a lepusztult verdák „újranőnek”, főként a lakótelepeken.

Rendszeresen kapunk bejelentést parkolókban, társasházaknál hagyott autók miatt, melyek gyakran lepusztult állapotban foglalják a helyet. A felügyelők már ránézésre megállapítják szinte azt is, hogy a jármű mennyi ideje áll gazdátlanul

– nyilatkozta a lapnak a közterület-felügyelet.

A közterület-felügyelő csak a város fenntartásában lévő útszakaszról, parkolóból vitetheti el a kocsit.

Az olyan járművek, amelyek társasházakhoz tartozó parkolókban vannak, más besorolás alá esnek, hiába állnak közterületen, ha az út a társasház kezelésében van. Ekkor is el lehet szállíttatani az autót, de más szabályok alapján.

Akár kétmilliós büntetés is járhat a roncsautók nem megfelelő tárolásáért

A közteresek a jogszabály szerint minden esetben hagynak a járművön értesítést, nagyrészüket ugyan kiváltják, 30 százalékot azonban elbontanak, véglegesen kivonják a forgalomból. Az értesítés kihelyezésétől számított két hete, azaz 10 munkanapja van arra a tulajdonosnak, hogy lépjen. Az üzembentartónak ekkor is ki kell fizetnie a mintegy 300 ezer forintos szállítási és tárolási díjat.

Ezt az összeget mindenképp ki kell fizetni, az üzembentartótól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adók módjára behajtja. Aki hatósági jelzéssel, de érvényes műszaki nélkül közterületen tárolja az autóját, magánemberként 200 ezer, cégként akár 2 millió forintos bírsággal sújtható.