Varga Mihály

Varga Mihály nagyon ritka dolgot tett az egész világ szeme előtt, ettől mindenki megnyugodhat

Nagyon ritkán láthatunk közleményt a Magyar Nemzeti Banktól vasárnap, és ez a mostani még egy szempontból olyan, mint a fehér holló. Varga Mihály nemzetközi konferencián vett részt egy sorsdöntő héten, sorsdöntő hetek előtt, és a forint árfolyamáról is szót ejtett.
Pető Sándor
2026.02.08, 15:07
Frissítve: 2026.02.08, 15:37

Kétszeresen is ritka dolgot tett a Magyar Nemzet Bank: vasárnap bocsátott ki közleményt, és elnöke a forint árfolyamáról tett kommentárt. Az elsőt magyarázhatja, hogy most zajlott az esemény, amelyről a közlemény szól, a második mindenképpen figyelemre méltó lenne, még akkor is, ha nem sorsdöntő heteket élnének meg, akiknek fontosak a magyar kamatok és az árfolyam. Varga Mihály beszélt, itt a jegybanki közlemény.

Varga Mihály fontos és ritka üzenetet küldött, ezen fogja törni mindenki a fejét a napokban, de lehet hogy hetekig
A bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők, így a tartalékok szintje is, amely Magyarországon történelmi csúcson, 56 milliárd euró fölött van 

– jelentette ki Varga Mihály a közlemény szerint. A magyar jegybank elnöke az AlUla Conference for Emerging Market Economies konferencián, Szaúd-Arábiában vesz részt. Ez egy kiemelten fontos nemzetközi esemény, amelyet a helyi pénzügyminisztérium a Nemzetközi Valutaalappal szervez, a legmagasabb rangú pénzügyi és jegybanki vezetők részvételével.

Varga Mihály hangsúlyozta: a nemzetközi találkozók és eszmecserék segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami támogatja a stabilitást, és egyben erősíti a kiszámíthatóságot.

A jegybankelnök arról beszélt: a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ezt a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajtja. Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek.

Varga Mihály: magas a tartalék, erősödött a forint – ez a titkunk

Az MNB elnöke arról számolhatott be a nemzetközi közönségnek, hogy a globális feszültségek és bizonytalanságok közepette Magyarország nemzetközi tartalékai történelmi csúcsra duzzadtak.

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a forint az elmúlt évben a 410 körüli szintről a 380-as szint alá erősödött az euróval szemben 

– említette a stabilitás második oszlopaként. 

„Ezek az adatok is azt jelzik, hogy a szigorú monetáris politika szerepe megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás biztosításában, egyúttal hozzájárul az inflációs várakozások mérsékléséhez és az inflációs cél fenntartható eléréséhez” – tette hozzá a jegybankelnök a közlemény szerint.

Az EKB ülése után vagyunk, és előtte az MNB-ének, illetve az év első inflációs adatainak

A helyi fizetőeszköz árfolyamát ritkán kommentálják a jegybankok, nehogy abba a hibába keveredjenek, hogy az elsődleges inflációs céljuk mellé még árfolyamcélt is belelássanak a döntéseikbe.

Most az a ritka együttállás jött létre, hogy az euróövezeti jegybank csütörtöki ülését követően Christine Lagarde elnök kénytelen volt az euró árfolyamát kommentálni, és most önszántából megtette ezt a forint árfolyamát illetően a magyar jegybank vezére is.

Lagarde megpróbálta letörni azt a spekulációt, hogy az euró erősödése a dollár ellen előbb-utóbb kamatai csökkentésébe kényszeríti bele az Európai Központi Bankot. Ennek ellenére a vita az euróárfolyam körül folytatódik, hiszen az erősödés nem használ az euróövezet külkereskedelmének, miközben vannak, akik szerint megelőzésére csökkenthető lenne a kamat, hiszen az infláció az EKB 2 százalékos célja közelében stabilizálódott.

Eközben a magyar infláció is oly mértékben csökkent, hogy elkezdődött a találgatás, nem csökkenti-e kamatait akár a közeljövőben az MNB is, felbátorítva a forint erősödésétől, amit az eurókamat-csökkentés nyitva maradt lehetősége és a dollár gyengélkedése is támogat.

Varga Mihály kijelentésén erősen el fognak gondolkodni a pénzügyi piaci szakértők

Ebben a környezetben érkezik Varga Mihály kommentárja, napokkal az év első magyar inflációs adatainak közlése, és hetekkel az MNB kamatdöntő ülése előtt. 

Ki mit olvas ki belőle azt illetően, megérkezhet-e másfél év után az első magyar kamatcsökkentés, meglátjuk a héten. 

Mindenesetre, ha az MNB elnöke a stabilitás zálogának tartja a forint erősödését, az emlegetése lehet akár jelzés, hogy nem fogják kockáztatni ezt az eredményt. Ugyanakkor nem zárja ki a lazítást, hiszen előállhatnak olyan körülmények, hogy a kamatcsökkentést az MNB döntéshozói kockázatmentesnek látják, mind az árfolyam, mind az infláció tartós csökkenése szempontjából.

Ami valószínűnek látszik: ha más erőteljes körülmény nem zavar be, a forint piacán előreláthatólag díjazni fogják a kijelentést a hétfői nyitáskor. Nagy erősödésre a héten elért több mint kétéves csúcspontokhoz képest azért nem biztos, hogy érdemes fogadni, hiszen 

  • a piacon az MNB szándékát találgatják,
  • és az euróval szemben elért, 378-nál is erősebb árfolyam kívül esik a Varga Mihály említette sávon.

