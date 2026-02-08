Varga Mihály nagyon ritka dolgot tett az egész világ szeme előtt, ettől mindenki megnyugodhat

Kétszeresen is ritka dolgot tett a Magyar Nemzet Bank: vasárnap bocsátott ki közleményt, és elnöke a forint árfolyamáról tett kommentárt. Az elsőt magyarázhatja, hogy most zajlott az esemény, amelyről a közlemény szól, a második mindenképpen figyelemre méltó lenne, még akkor is, ha nem sorsdöntő heteket élnének meg, akiknek fontosak a magyar kamatok és az árfolyam. Varga Mihály beszélt, itt a jegybanki közlemény.

Varga Mihály fontos és ritka üzenetet küldött, ezen fogja törni mindenki a fejét a napokban, de lehet, hogy hetekig / Fotó: Anadolu via AFP

A bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők, így a tartalékok szintje is, amely Magyarországon történelmi csúcson, 56 milliárd euró fölött van

– jelentette ki Varga Mihály a közlemény szerint. A magyar jegybank elnöke az AlUla Conference for Emerging Market Economies konferencián, Szaúd-Arábiában vesz részt. Ez egy kiemelten fontos nemzetközi esemény, amelyet a helyi pénzügyminisztérium a Nemzetközi Valutaalappal szervez, a legmagasabb rangú pénzügyi és jegybanki vezetők részvételével.

Varga Mihály hangsúlyozta: a nemzetközi találkozók és eszmecserék segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami támogatja a stabilitást, és egyben erősíti a kiszámíthatóságot.

A jegybankelnök arról beszélt: a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ezt a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajtja. Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek.

Varga Mihály: magas a tartalék, erősödött a forint – ez a titkunk

Az MNB elnöke arról számolhatott be a nemzetközi közönségnek, hogy a globális feszültségek és bizonytalanságok közepette Magyarország nemzetközi tartalékai történelmi csúcsra duzzadtak.

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a forint az elmúlt évben a 410 körüli szintről a 380-as szint alá erősödött az euróval szemben

– említette a stabilitás második oszlopaként.

„Ezek az adatok is azt jelzik, hogy a szigorú monetáris politika szerepe megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás biztosításában, egyúttal hozzájárul az inflációs várakozások mérsékléséhez és az inflációs cél fenntartható eléréséhez” – tette hozzá a jegybankelnök a közlemény szerint.