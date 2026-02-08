A koncert, amiért az előadó fizet – így működik a Super Bowl üzleti logikája

A Super Bowl ma már jóval több, mint sportesemény, a világ legnagyobb márkái hirdetési felületként használják, és ezért több millió dollárt, vagyis forintban milliárdos nagyságrendű összegeket fizetnek. Eközben a félidei fellépők nem kapnak gázsit, sőt gyakran saját pénzből is költenek a produkcióra.

A Super Bowl idei fellépője Bad Bunny / Fotó: AFP

Átlagosan 100 millió néző követi az USA-ban a döntőt, de ha a tavalyi rekordszámból indulunk ki, akkor 127 millió ember kíséri figyelemmel a Super Bowlt. Ez azt jelenti, hogy a félidei műsort is ennyi ember fogja látni, tehát ez egyfajta marketingfogás számukra, és mivel nem kapnak fizetést érte, nyilván nem a pénzért csinálják.

Miért éri meg a világsztárnak?

A válasz a Super Bowl-effektusban rejlik. Ez a 12-15 percnyi műsor ebben az esetben nem koncertnek számít, hanem globális reklámfilmnek, ami építi és fejleszti a brandet. A számok ebben az esetben magukért beszélnek. A fellépést követően általában a streaming-adatok egyszerűen felrobbannak.

Kendrick Lamar az egyik leglátványosabb példa. A Not Like Us című slágerének hallgatottsága 430 százalékkal ugrott meg a Spotify-on közvetlenül a félidei show után. Ez azt jelenti, hogy teljes életművének hallgatottsági száma 175 százalékkal nőtt – erről a Black Enterprise oldalán olvashatunk.

Mennyibe kerül egy reklám a Super Bowl-közvetítésben?

A USA Today számolt be az idei reklámárakról, amelyek idén is elképesztően magasak.

Egy 30 másodperces reklám hozzávetőlegesen 8 millió dollárba, vagyis több mint 2,5 milliárd forintba kerül.

A fellépő erre a lehetőségre úgy is tekinthet, hogy ő is reklámidőt kapott, vagy amennyiben ráfizetett, akkor vásárolt, de még így is olcsóbban megúszta, mint a nagy cégek. Ebben a kontextusban a „gázsi nélkül” végzett munka nem áldozat, hanem a valaha volt egyik legjövedelmezőbb befektetés – a Sporting News beszámol a téma részleteiről.

Bad Bunny mínuszba kerül a fellépés után?

A főszponzor, az NFL és az Apple Music biztosítanak a fellépőnek 10-15 millió dollárt, amiből gazdálkodhat, de a legnagyobb sztároknak ez nem elég, sokszor kevésnek találják a víziójukhoz. Bad Bunny menedzsmentje még nem erősítette meg, hogy a sztár be kíván-e állni a nagyok mögé, és minimum 7 millió dollárt még hozzátenni a produkciójához – az Inquirer beszámolt erről.