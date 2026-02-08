A koncert, amiért az előadó fizet – így működik a Super Bowl üzleti logikája
A Super Bowl ma már jóval több, mint sportesemény, a világ legnagyobb márkái hirdetési felületként használják, és ezért több millió dollárt, vagyis forintban milliárdos nagyságrendű összegeket fizetnek. Eközben a félidei fellépők nem kapnak gázsit, sőt gyakran saját pénzből is költenek a produkcióra.
Átlagosan 100 millió néző követi az USA-ban a döntőt, de ha a tavalyi rekordszámból indulunk ki, akkor 127 millió ember kíséri figyelemmel a Super Bowlt. Ez azt jelenti, hogy a félidei műsort is ennyi ember fogja látni, tehát ez egyfajta marketingfogás számukra, és mivel nem kapnak fizetést érte, nyilván nem a pénzért csinálják.
Miért éri meg a világsztárnak?
A válasz a Super Bowl-effektusban rejlik. Ez a 12-15 percnyi műsor ebben az esetben nem koncertnek számít, hanem globális reklámfilmnek, ami építi és fejleszti a brandet. A számok ebben az esetben magukért beszélnek. A fellépést követően általában a streaming-adatok egyszerűen felrobbannak.
Kendrick Lamar az egyik leglátványosabb példa. A Not Like Us című slágerének hallgatottsága 430 százalékkal ugrott meg a Spotify-on közvetlenül a félidei show után. Ez azt jelenti, hogy teljes életművének hallgatottsági száma 175 százalékkal nőtt – erről a Black Enterprise oldalán olvashatunk.
Mennyibe kerül egy reklám a Super Bowl-közvetítésben?
A USA Today számolt be az idei reklámárakról, amelyek idén is elképesztően magasak.
Egy 30 másodperces reklám hozzávetőlegesen 8 millió dollárba, vagyis több mint 2,5 milliárd forintba kerül.
A fellépő erre a lehetőségre úgy is tekinthet, hogy ő is reklámidőt kapott, vagy amennyiben ráfizetett, akkor vásárolt, de még így is olcsóbban megúszta, mint a nagy cégek. Ebben a kontextusban a „gázsi nélkül” végzett munka nem áldozat, hanem a valaha volt egyik legjövedelmezőbb befektetés – a Sporting News beszámol a téma részleteiről.
Bad Bunny mínuszba kerül a fellépés után?
A főszponzor, az NFL és az Apple Music biztosítanak a fellépőnek 10-15 millió dollárt, amiből gazdálkodhat, de a legnagyobb sztároknak ez nem elég, sokszor kevésnek találják a víziójukhoz. Bad Bunny menedzsmentje még nem erősítette meg, hogy a sztár be kíván-e állni a nagyok mögé, és minimum 7 millió dollárt még hozzátenni a produkciójához – az Inquirer beszámolt erről.
Ezzel a lépéssel követhetné Abel Makkonen Tesfaye, művésznevén The Weeknd és André Romelle Young, pontosabban Dr. Dre példáját. Mindketten igazi moziélményt varázsoltak a színpadra.
Ha szigorúan az anyagi hátteret nézzük, akkor ez a kiadás nem okozhat a sztárnak problémát, mivel 2026-ban a vagyona elérte a nettó 100 millió dollárt.
Ez számára nem egyszerű felesleges kiadás lenne, hanem befektetés a jövőjébe a globális piacon – erről a Times of India ír részletesebben.
A nulla a gázsijában nem nulla, hanem szakszervezeti alapdíj
A szó szoros értelmében valóban nem kapnak fizetést a fellépők, de az NFL kifizeti az úgynevezett szakszervezeti alapdíjat, ami naponta körülbelül 1000 dollár, vagyis 360 ezer forint. Ez egy átlagembernek több mint elég, de ezek a sztárok fellépésenként nagyjából 2 millió dollárt keresnek, tehát meg sem közelíti az elvárt fizetésüket, és az egyéb költségek miatt így is mínuszban zárhat a show a végére – a BBC oldalán olvashatunk erről bővebben.
A magyar szurkolók is átélhetik az élményt. A közvetítés vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, február 9-én 0:30-kor kezdődik az ARENA4 csatornán és a NET4+ felületén. Bad Bunny körülbelül hajnali 2:00 és 2:30 között lép majd színpadra.