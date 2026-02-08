Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
időjárás
Kijev
orosz-ukrán háború
fagy

Újabb vérfagyasztó napok előtt áll Kijev, ebben a háborúban ilyen borzasztó még nem volt

„Nagyon nehéz napok állnak előttünk” – figyelmeztet a polgármester. Kijev tényleg rendkívüli nehézségekkel szembesül, ha Vitalij Klicsko mondja, hiszen megéltek együtt már kemény időket, már ezen a télen is – csak most még rosszabb.
Pető Sándor
2026.02.08, 16:20
Frissítve: 2026.02.08, 16:50

Ne a magyar időjárás-előrejelzést nézzük, Kijevbe már az éjszakai órákban megérkezik a fagy. Vitalij Klicsko polgármester figyelmezteti az ukrán főváros lakóit: nagyon nehéz napok jönnek most, a közszolgáltatásokat korábban megbénító orosz támadások hatásait még mindig nem sikerült elhárítani, a fűtési és áramellátási problémák megoldása még nem teljes. Más is mondja: ezek most a legpokolibb idők a háborúban.

UKRAINE-KYIV-DARNYTSIA-INVINCIBILITY-TRAIN-FOOD-TRAIN-SUPPORT-05-02-2026
Kijev a háború legborzalmasabb szakaszát éli, a képen a „Győzhetetlenség Vonat kezdeményezés” eredménye, a vagonokban lehet melegedni, és élelmiszert osztanak / Fotó: Hans Lucas via AFP

Át kell vészelnünk a következő néhány napot, amelyek Kijev számára nagyon nehezek lesznek

idézi az Origo Klicskót, aki a múltban többször is feszült viszonyba került Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és egymást vádolták a közszolgálatások miatt.

Elmondása szerint a közműszolgáltatók igyekeznek helyreállítani Ukrajna energiahálózatát, azonban a rendkívüli áramkimaradások továbbra is folytatódni fognak.

A Kyiv Post jelentette néhány napja: Ukrajna az orosz teljes körű invázió kezdete óta a legsúlyosabb terhelést szenvedi el az energiarendszerében. A fagy, a folyamatos rakéta- és dróntámadások és a kijevi helyi energiatermelés kiesése egy energiaszakértő megfogalmazása szerint különösen veszélyes szakaszt teremtett az ország villamosenergia- és fűtési hálózatai számára.

A múlt hét végén bekövetkezett, egymásra gyűrűző elektromos zavar – amelyet az energetikai illetékesek szerint terhelési egyensúlyhiányok és meggyengült átviteli kapcsolatok váltottak ki – a főváros egyes részein rendkívüli áramkimaradásokat tett szükségessé.

Olekszandr Harcsenko, az Energy Research Center igazgatója január 28-án szerdán a Media Center Ukraine tájékoztatóján elmondta: a főváros energiaellátása jelenleg szinte teljes egészében a városon kívüli forrásokra támaszkodik – amit békeidőben is „összetett műszaki kihívásnak” nevezett, a folyamatosan sérülő átviteli hálózatok miatt pedig ez most sokkal nehezebb feladat.
Ugyanez a lap írta a hét közepén hogy az egész hónap nehéz lesz: a kijeviek legfeljebb napi négy-hat óra áramszolgáltatásra számíthatnak.

