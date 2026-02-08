Zelenszkij nem merte megtenni, újabb szankciókkal másolja Brüsszelt, de valaki kimaradt

Ukrajna szankciókat vezet be egyes külföldi gyártók ellen, akik az ország ellen bevetett orosz drónok és rakéták alkatrészeit készítik, ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be vasárnap. A bejelentés annak a sarkán érkezik, hogy az Európai Unió közölte immár 20. szankciós csomagjának elkészültét. A listákról valaki feltűnően kimaradt.

Az orosz drónokhoz alkatrészeket gyártó cégek ukrán szankció alá kerülnek / Fotó: Francisco Richart Barbeira / AFP

"Ezeknek a fegyvereknek a gyártása lehetetlen lenne a kritikus külföldi alkatrészek nélkül, amelyeket az oroszok a szankciók kijátszásával továbbra is be tudnak szerezni" – közölte Zelenszkij az X-en, hozzátéve, hogy pontosan az ilyen vállalatok ellen vezetik be új szankciókat.

Ukrajna szankciókkal csap le a dróngyártókra

Az ukrán elnöki hivatal által közzétett két rendelet szerint a szankciók célpontjai között

több kínai vállalat,

valamint a volt Szovjetunióból,

az Egyesült Arab Emírségekből

és Panamából

származó vállalatok is szerepelnek.

A négy éve tartó háború befejezésére irányuló tárgyalások ellenére Oroszország az elmúlt hónapokban jelentősen növelte az Ukrajna elleni rakétatámadások és dróncsapások mértékét és számát, támadásait az energia- és logisztikai szektorra összpontosítva.

Zelenszkij beszámolt arról, hogy az elmúlt héten Oroszország több mint kétezer támadó drónt, 1200 irányított légibombát és 116 különböző típusú rakétával támadt Ukrajna városaira és falvaira.

Az erőművek és alállomások elleni támadások egész régiókat áram és fűtés nélkül hagytak, a fővárosban, Kijevben akár 20 órás áramszünetek is voltak.

Elmondta azt is, hogy szankciókat vezetett be az orosz pénzügyi szektor és az orosz kriptopiacot és bányászati tevékenységeket is támogató szervezetek ellen is.

A német és az amerikai cégek kimaradtak az ukrán szankciókból

A szankciós listáról hiányoznak a nyugati vállalatok, holott január folyamán kiderült, hogy az iráni Sahid drónok orosz másolatainak számító Geran-1, Geran-2, Geran-3 és Geran-4 orosz drónoknak ugyanaz a gyártó készíti az alkatrészeit az Egyesült Államokban.

A felfedezés rávilágít arra a végzetes, endemikus mintára, hogy a Nyugat orosz háborúval szembeni ellenállása ellenére a nyugati gyártmányú technológia továbbra is az orosz háborús gépezetet hajtja.