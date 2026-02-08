Deviza
Fagy után már jön is a pénz a magyar gazdáknak, de résen kell lenni, sürget az idő

Az agrártárca támogatja a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A kétmilliárd forint keretösszegű vissza nem térítendő támogatásra február 5. és február 18. között nyújthatják be a kérelmeket az érintett gazdálkodók.
VG/MTI
2026.02.08, 12:40
Frissítve: 2026.02.08, 13:03

Az agrártárca kétmilliárd forint keretösszegű felhívással támogatja a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét  – tájékoztatott az Agrárminisztériumot vezető Nagy István vasárnap Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A fagykárok enyhítését szolgálja a minisztériumi támogatás / Fotó: Shutterstock

A miniszter szerint a tavaly tavaszi fagy jelentős károkat okozott a kertészeti ágazatban, amelyek mérséklésére az Agrárminisztérium célzott intézkedésekkel reagál. A Közös Agrárpolitika Stratégia Terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik: 

egy összesen kétmilliárd forint keretösszegű felhívás segíti a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A vissza nem térítendő támogatásra a kérelmeket első körben 2026. február 5. és február 18. között nyújthatják be az érintett gazdálkodók.

A miniszter közölte, hogy a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. 

Emellett a változó piaci igények kielégítéséhez szükséges, újszerű termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése és az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése is célja a pályázatnak.

 

A közleményben felidézték, hogy ezt a felhívást megelőzte a tavaly év végén zárult, egy ugyancsak a fagykárral sújtott termelőknek szánt beruházási támogatás hárommilliárd forintos keretösszeggel. Ez a gazdák számára olyan technológiai fejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek használatával képesek elhárítani vagy mérsékelni a jövőbeni tavaszi fagykárokat.

Nagy István szerint a kormány elkötelezettségét mutatja, hogy a kertészeti ágazat támogatása mellett a kihívások közepette is folyamatosan segíti a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőket, hiszen az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően megteremtette az előlegfizetés lehetőségét, összesen 1,45 milliárd forint értékben. 

A szaktárca elérte az Európai Bizottságnál, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók rendkívüli támogatásban is részesülhessenek, összesen 4,2 milliárd forint értékben, amelynek esetében a kérelmek benyújtására még 2026. február 10-ig lehetőség van – emelte ki a miniszter.

