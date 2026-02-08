Megtalálták az orosz tábornok merénylőit – kettőt elfogott Moszkva, egy Ukrajnába menekült

Oroszország azonosította és megnevezte vasárnap a Vlagyimir Alekszejev orosz altábornagy elleni merényletben részt vevő három gyanúsítottat – írja a helyi média beszámolóira hivatkozva a BBC. Alekszejev a katonai hírszerzés helyettes vezetője, amikor a merényletre sor került, főnöke épp az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokon vett részt az Egyesült Arab Emírségekben.

Moszkva azonosította az orosz tábornok elleni merénylet elkövetőeit / Fotó: Catarina Belova / Shutterstock

A három feltételezett elkövető között van egy ukrán születésű orosz állampolgárságú férfi, Ljubomir Korba, aki állítólag elkövette a merényletet.

Az orosz nyomozóbizottság (SK) szerint Korba december végén érkezett Moszkvába „az ukrán titkosszolgálat megbízásából, hogy terrortámadást hajtson végre”. Kijev tagadta, hogy köze lenne a merénylethez.

Az orosz GRU katonai hírszerzés főigazgatóságának második emberére, a 64 éves Alekszejevre pénteken lőttek rá Moszkva északnyugati külvárosában, egy lakótömb közelében. Kórházba szállították, ahol az orosz média szerint a műtét után visszanyerte az eszméletét.

Szvetlana Petrenko szóvivő vasárnap elmondta, hogy a támadó három lövést adott le, majd elmenekült, és a lövöldözés után néhány órával az Egyesült Arab Emírségekbe (EAU) utazott. Azóta letartóztatták és kiadták Oroszországnak.

A nyomozók alapos vizsgálatot folytattak a helyszínen, amelynek során megtalálták a gyilkosnak szánt fegyvert, egy Makarov pisztolyt hangtompítóval és három töltényt

– tette hozzá Petrenko. A fegyveren törvényszéki vizsgálatokat végeznek.

Az orosz média Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt idézve arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin elnök szombaton megköszönte Mohamed bin Zájed al Nahjánnak, az Egyesült Arab Emírségek elnökének az ország segítségét Korba elfogásában.

A gyanú alapján Korbának legalább egy bűntársa lehetett. Az SK által Viktor Vaszinnak nevezett férfit a moszkvai hatóságok letartóztatták, és vádat emeltek ellene.

Egy Zinaida Szerebritszkaja nevű nőt, aki azóta Ukrajnába távozott, szintén gyanúsítottként kezelnek, de Petrenko nem részletezte, hogy ő milyen szerepet játszott az ügyben.