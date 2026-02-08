Deviza
EUR/HUF377,64 -0,04% USD/HUF319,49 -0,06% GBP/HUF434,97 -0,09% CHF/HUF411,86 -0,08% PLN/HUF89,59 +0,04% RON/HUF74,12 -0,06% CZK/HUF15,58 -0,06% EUR/HUF377,64 -0,04% USD/HUF319,49 -0,06% GBP/HUF434,97 -0,09% CHF/HUF411,86 -0,08% PLN/HUF89,59 +0,04% RON/HUF74,12 -0,06% CZK/HUF15,58 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
merénylet
orosz tábornok
Moszkva
GRU

Megtalálták az orosz tábornok merénylőit – kettőt elfogott Moszkva, egy Ukrajnába menekült

Azonosítoták az orosz hatóságok a Vlagyimir Alekszejev orosz altábornagy elleni merénylet elkövetőit. A három gyanúsított közül kettőt letartóztattak, egy nő még szökésben. Moszkva az ukrán titkosszolgálatot sejti a támadás mögött, Kijev azonban mindent tagad.
VG
2026.02.08, 15:58
Frissítve: 2026.02.08, 16:46

Oroszország azonosította és megnevezte vasárnap a Vlagyimir Alekszejev orosz altábornagy elleni merényletben részt vevő három gyanúsítottat – írja a helyi média beszámolóira hivatkozva a BBC. Alekszejev a katonai hírszerzés helyettes vezetője, amikor a merényletre sor került, főnöke épp az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokon vett részt az Egyesült Arab Emírségekben.

Moszkva, Oroszország, orosz tábornok
Moszkva azonosította az orosz tábornok elleni merénylet elkövetőeit / Fotó: Catarina Belova / Shutterstock

A három feltételezett elkövető között van egy ukrán születésű orosz állampolgárságú férfi, Ljubomir Korba, aki állítólag elkövette a merényletet.

Az orosz nyomozóbizottság (SK) szerint Korba december végén érkezett Moszkvába „az ukrán titkosszolgálat megbízásából, hogy terrortámadást hajtson végre”. Kijev tagadta, hogy köze lenne a merénylethez.

Az orosz GRU katonai hírszerzés főigazgatóságának második emberére, a 64 éves Alekszejevre pénteken lőttek rá Moszkva északnyugati külvárosában, egy lakótömb közelében. Kórházba szállították, ahol az orosz média szerint a műtét után visszanyerte az eszméletét. 

Szvetlana Petrenko szóvivő vasárnap elmondta, hogy a támadó három lövést adott le, majd elmenekült, és a lövöldözés után néhány órával az Egyesült Arab Emírségekbe (EAU) utazott. Azóta letartóztatták és kiadták Oroszországnak.

A nyomozók alapos vizsgálatot folytattak a helyszínen, amelynek során megtalálták a gyilkosnak szánt fegyvert, egy Makarov pisztolyt hangtompítóval és három töltényt

– tette hozzá Petrenko. A fegyveren törvényszéki vizsgálatokat végeznek.

Az orosz média Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt idézve arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin elnök szombaton megköszönte Mohamed bin Zájed al Nahjánnak, az Egyesült Arab Emírségek elnökének az ország segítségét Korba elfogásában.

A gyanú alapján Korbának legalább egy bűntársa lehetett. Az SK által Viktor Vaszinnak nevezett férfit a moszkvai hatóságok letartóztatták, és vádat emeltek ellene.

Egy Zinaida Szerebritszkaja nevű nőt, aki azóta Ukrajnába távozott, szintén gyanúsítottként kezelnek, de Petrenko nem részletezte, hogy ő milyen szerepet játszott az ügyben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu