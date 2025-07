Miközben mindenki a zöldátállásról beszél, lassan kőolajba fullad a világ

Miközben heves viták zajlanak róla világszerte, hogy a világ milyen gyorsan és milyen költségekkel érheti el a nettó nulla CO2-kibocsátást, több ország is fel akarja pörgetni olajtermelését.

Az ADNOC, az egyik legnagyobb olajcég székháza Abu-Dzabiban / Fotó: Hemis via AFP

A Közel-Kelettől Afrikán és Európán át Dél-Amerikáig hat jelentős vagy feltörekvő olajtermelő ország jelentette be nyíltan, hogy a következő években növelni kívánja termelését, sőt néhányuk olajkitermelő kapacitása bővítésén is dolgozik.

Az Egyesült Arab Emírségek is növelné az olajtermelést

Az Egyesült Arab Emírségek állami tulajdonú olajtársasága, az ADNOC már most is az OPEC egyik legnagyobb termelője jelenlegi napi 4,8 millió hordós (bpd) kapacitásával, amit 2027-re napi 5 millió hordóra emelnének, pedig néhány éve még csak 4 millió bpd-nél tartottak.

Az ország energiaügyi minisztere éppen a múlt héten utalt rá Bécsben, hogy szükség esetén 2027 után akár 6 millió bpd-re is felmehetnek, ami azonban egyelőre nem hivatalos célkitűzés.

A termelési kapacitás növelése nem mellesleg lehetővé teszi az ország számára, hogy az OPEC+-megállapodásokban magasabb kitermelési kvótát kapjon, amit az idei és a jövő évre már meg is kapott.

Irak

Az OPEC másik oszlopos tagjaként Iraknak is hasonló ambíciói vannak. Az olajkartell második legnagyobb kitermelője 2029-re a jelenlegi 4 millió bpd-ről több mint 6 millió bpd-re kívánja növelni kapacitását, amit később 7 millió bpd-re emelne.

A háború sújtotta ország vitathatatlanul rászorul az olajbevételekre, ezért gazdasága diverzifikálására tett erőfeszítései ellenére gyakorlatilag megduplázná hatalmas nyersolajkészlete – amelyet a világ negyedik legnagyobbjának tartanak – kitermelését.

Brazília

A világ másik felén, az OPEC+-együttműködésből kimaradó Brazília, Dél-Amerika legnagyobb olajtermelője is növeli kitermelését, és felpörgeti a kőolaj kutatását, még az Amazonas partja menti érzékeny területeken is.

Ezen törekvése keretein belül meglehetős sikerrel bocsátotta árverésre tengeri lelőhelyeit, valamint a Foz do Amazonas medencét is. A nagy olajipari cégek özönlöttek a júniusi tenderre.