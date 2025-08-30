Fordulat: fellázadtak az európai elektromosautó-gyárak a belső égésű motorok ellen – Szlovákiából tették nevetségessé a Mercedes vezérét

Nem minden autógyártó tetszését nyerte el, hogy ismét felröppentek a hírek arról, hogy az Európai Unió mégsem tiltaná be a belsőégésű motorral szerelt személygépkocsikat 2035-től. Mindezt az európai autóipari lobbi (ACEA) sürgeti, melynek vezetője, a Mercedes-Benz élén is álló Ola Kallenius arról számolt be, hogy a robbanómotoros autók tiltása hátrányba hozná az európai gyártókat.

A Kia szlovákiai gyára a termelés kezdetén, amikor még nem elektromos autók készültek ott/Fotó: AFP

A Kia szerint a változás a szabálykövető cégek helyzetét rontaná

A Kia európai részlegét vezető Marc Hedrich a cég zsolnai gyárában az EV4, a vállalat első Európában gyártott modellje termelésének megkezdésén beszélt arról, hogy a határidő kitolása azokat a cégeket hozná versenyhátrányba, melyek eurómilliárdokat fektettek az átmenetbe. A szlovákiai üzemben az EV4 és a jövőre érkező EV2gyártásának elkezdésére 108 millió eurót fektetett a dél-koreai autógyártó, mely Hedrich szerint 2035-re kész lesz megfelelni a tisztán elektromos autók gyártására 100 százalékban.

Az európai Kia-vezér élesen kritizálta Kallenius megszólalását is felidézve, hogy a Mercedes-vezér nem is olyan régen még 2030-ra 100 százalékban elektromos kínálatot ígért. A Kia sosem tett ilyen vállalásokat, a vállalat ugyanis igyekszik kihasználni a robbanómotorokban rejlő lehetőségeket, amíg az lehetséges.

Az európai autóiparra mind a kínai elektromos autók támasztotta verseny, mind az amerikai vámok irányából nyomás helyezedik, miközben az elektromos átállás lassabbnak bizonyult a vártnál.

Az elektromos autók piacának apálya a végéhez közeledik a Kia szerint

Az Automotive News beszámolója szerint ugyanakkor Hedrich arra hívta fel a figyelmet, hogy a tisztán elektromos autók iránti kereslet idén már felpattant az unióban. Júliusig a Dataforce adatai szerint a tisztán elektromos autók eladásai 26 százalékkal, 1,26 millióra nőttek az egyébként stagnáló európai piacon, így részesedésük a tavalyi 13,8 százalékról 17,4 százalékra nőttek.

Hedrich szerint ez még idén 18,5-19 százalékra nőhet, amiben nagy szerepet játszik a Kia elektromos kínálatának bővülése is. Az autógyártó tavaly mutatta be a kontinensen az EV3 és EV9 modelleket, amikhez társul azEV4 és EV5, míg az EV2 jövőre érkezik.

A Kia 2030-ra azzal számol, hogy európai eladásainak 74 százalékát adják majd az elektromos autók.

Bár a Kia nagy jövőt lát az elektromos autók előtt, a plug-in hibrid és a kiterjesztett hatótávolságú elektromos autók kérdésében már kevésbé optimista, hiszen az országonként változó szabályozás miatt nehéz számolni a kereslettel, miközben nyilvánvalóan átmeneti technológiáról van szó.