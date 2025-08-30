Deviza
EUR/HUF396.51 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0% EUR/HUF396.51 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
elektromos autók
belső égésű motor
Kia
gyár
Mercedes
Szlovákia
Európai Unió

Fordulat: fellázadtak az európai elektromosautó-gyárak a belső égésű motorok ellen – Szlovákiából tették nevetségessé a Mercedes vezérét

Míg számos európai autógyártó hallani sem akar a robbanómotorok betiltásáról, mások szerint a határidő tologatása a szabálykövető cégeket hozná versenyhátrányba. A Kia egy vagyont költött az elektromos átállásra.
K. B. G.
2025.08.30, 06:49
Frissítve: 2025.08.30, 06:50

Nem minden autógyártó tetszését nyerte el, hogy ismét felröppentek a hírek arról, hogy az Európai Unió mégsem tiltaná be a belsőégésű motorral szerelt személygépkocsikat 2035-től. Mindezt az európai autóipari lobbi (ACEA) sürgeti, melynek vezetője, a Mercedes-Benz élén is álló Ola Kallenius arról számolt be, hogy a robbanómotoros autók tiltása hátrányba hozná az európai gyártókat.

SLOVAKIA-SKOREA-AUTO-COMPANY-KIA
A Kia szlovákiai gyára a termelés kezdetén, amikor még nem elektromos autók készültek ott/Fotó: AFP

A Kia szerint a változás a szabálykövető cégek helyzetét rontaná

A Kia európai részlegét vezető Marc Hedrich a cég zsolnai gyárában az EV4, a vállalat első Európában gyártott modellje termelésének megkezdésén beszélt arról, hogy a határidő kitolása azokat a cégeket hozná versenyhátrányba, melyek eurómilliárdokat fektettek az átmenetbe. A szlovákiai üzemben az EV4 és a jövőre érkező EV2gyártásának elkezdésére 108 millió eurót fektetett a dél-koreai autógyártó, mely Hedrich szerint 2035-re kész lesz megfelelni a tisztán elektromos autók gyártására 100 százalékban.

Az európai Kia-vezér élesen kritizálta Kallenius megszólalását is felidézve, hogy a Mercedes-vezér nem is olyan régen még 2030-ra 100 százalékban elektromos kínálatot ígért. A Kia sosem tett ilyen vállalásokat, a vállalat ugyanis igyekszik kihasználni a robbanómotorokban rejlő lehetőségeket, amíg az lehetséges. 

Az európai autóiparra mind a kínai elektromos autók támasztotta verseny, mind az amerikai vámok irányából nyomás helyezedik, miközben az elektromos  átállás lassabbnak bizonyult a vártnál.

Az elektromos autók piacának apálya a végéhez közeledik a Kia szerint

Az Automotive News beszámolója szerint ugyanakkor Hedrich arra hívta fel a figyelmet, hogy a tisztán elektromos autók iránti kereslet idén már felpattant az unióban. Júliusig a Dataforce adatai szerint a tisztán elektromos autók eladásai 26 százalékkal, 1,26 millióra nőttek az egyébként stagnáló európai piacon, így részesedésük a tavalyi 13,8 százalékról 17,4 százalékra nőttek.

Hedrich szerint ez még idén 18,5-19 százalékra nőhet, amiben nagy szerepet játszik a Kia elektromos kínálatának bővülése is. Az autógyártó tavaly mutatta be a kontinensen az EV3 és EV9 modelleket, amikhez társul azEV4 és EV5, míg az EV2 jövőre érkezik. 

A Kia 2030-ra azzal számol, hogy európai eladásainak 74 százalékát adják majd az elektromos autók.

Bár a Kia nagy jövőt lát az elektromos autók előtt, a plug-in hibrid és a kiterjesztett hatótávolságú elektromos autók kérdésében már kevésbé optimista, hiszen az országonként változó szabályozás miatt nehéz számolni a kereslettel, miközben nyilvánvalóan átmeneti technológiáról van szó.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 12-én ül le az európai autóipar képviselőivel a szektor jövőjéről tárgyalni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu