Berobbantotta az év végét az Otthon Start: ennyi szerződést még sosem írtak alá

2025 decemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 8,9 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 6,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból.

Az építőipar növekedését elsősorban az infrastruktúra-fejlesztések húzták / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított mutató alapján novemberhez képest 6,7 százalékos volt a növekedés.

Az építményfőcsoportok közül mindkettő bővült:

az épületek építése 8,4 százalékkal,

az egyéb építményeké 10,5 százalékkal nőtt éves összevetésben.

Utóbbi mögött döntően az út- és vasútépítések felfutása áll, ahol az alágazat termelése 53,8 százalékkal ugrott meg.

Vegyes kép az ágazatok között

Az ágazati bontás szerint az épületek építése 31,6 százalékkal nőtt decemberben, miközben ebben a szegmensben a kis-, közép- és nagyvállalatok egyaránt növelték termelésüket. Az egyéb építmények építése 12,4 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a legnagyobb súlyú ágazatnak számító speciális szaképítés 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A megrendelések oldalán visszafogottabb kép rajzolódik ki: az új szerződések volumene 5,2 százalékkal csökkent éves alapon. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződések 1,6 százalékkal bővültek, míg az egyéb építményekre vonatkozók 15,1 százalékkal estek vissza.

Kilőtt a szerződésállomány

Ezzel szemben az építőipari vállalkozások december végi szerződésállománya 48,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 8,5 százalékkal kisebb, míg az egyéb építményeké 84,9 százalékkal nagyobb volt, mint 2024 végén.

Pozitív az építőipar mérlege 2025 egészében

Az egész évet tekintve 2025-ben az építőipari termelés volumene 2,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az épületek építése 5,5 százalékos bővülést, az egyéb építmények viszont 0,9 százalékos mérséklődést mutattak. Az új szerződések volumene összességében 1,8 százalékkal emelkedett. Az árak oldalán is folytatódott az emelkedés:

2025 IV. negyedévében az építőipari termelői árak 5,1 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, és 0,8 százalékkal haladták meg a harmadik negyedévi szintet.