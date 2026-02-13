Idén visszatér az izgalom az okostelefon-piacra: ezek lehetnek 2026 legnagyobb durranásai – de nem árt, ha bekészítjük a pénztárcákat
Az okostelefon-piacot sok olyan kritika érte az elmúlt években, hogy unalmassá vált a felhozatal még a csúcskategóriás eszközök terén is (tisztelet a kivételnek), de most úgy néz ki, 2026-ra megint összeáll egy olyan felhozatal, ami miatt megalapozott az optimista várakozás. Idén sem robbanásszerű forradalomra kell számítani, de néhány szereplőnél egyszerre érnek be azok a fejlesztési irányok, melyek eddig csak félmegoldásokban, kompromisszumokban jelentek meg. Ezek közé tartoznak az évek óta húzódó fejlesztési ígéretek a mesterséges intelligencia terén; a kijelzőket érintő újítások; új, többszörösen hajlítható eszközök; és a saját chipek köré épített hardveres-szoftveres megoldások.
Ezeket a nagy dobásokat – és a hozzájuk kapcsolódó, várható készülékeket – elsősorban öt gyártótól várjuk: Apple, Samsung, Google, Xiaomi és Huawei. Azért ezektől a gyártóktól várjuk a megoldásokat, mert náluk áll össze a pénz, a beszállítói háttér, a szoftveres ökoszisztéma és a márkaerő.
Apple: izgalmas volt az iPhone 17, de az iPhone 18 még többet ígér
Az Apple 2026-os vonzereje két dologban rejlik: egyrészt jöhet egy látványosabb hardveres újítás, másrészt kiderülhet, hogyan újítja meg érdemben a Siri és a mesterséges intelligencia szerepét az iPhone-ban. Az iPhone 18 Pro körül azért nagyok a várakozások, mert az Apple várhatóan változtat a bemutatók megszokott menetrendjén, és erősebben különválasztja a prémium modelleket a kínálaton belül. Felmerült egy hajlítható iPhone bemutatásának lehetősége is 2026 őszén, ami valódi új irányt jelentene a vállalatnál.
A másik, ennél is kézzelfoghatóbb ígéret az, hogy 2026-ban lezárul a nagy kérdés,
mégis mi lesz a Sirivel, és hogyan lesz ebből olyan funkció, amit tényleg napi szinten használnak az emberek.
Ebben az is segít, hogy az Apple többéves megállapodást kötött a Google-lel, melynek részeként a Gemini-modelljei szerepet kaphatnak a Siri és más MI-funkciók megújításában. Ez azt jelenti, hogy az Apple nem akarja egyedül megoldani a problémát, hajlandók külső technológiát is bevon a gyorsabb előrelépés érdekében.
Az Apple-t ugyanakkor nemcsak a szoftveres irány miatt érdemes figyelni. A Reuters szerint 2026 elején a memóriachipek piacán kialakult szűkösség az egész iparágra áremelési nyomást gyakorol. Ha a komponensek drágulnak, az Apple-nek döntenie kell: áthárítja a költségeket a vásárlókra, vagy csökkenti a saját haszonkulcsát. Ez a magyar piacon is érzékelhető lehet, mert ha a prémiumtelefonok ára tovább emelkedik, sokan inkább kivárnak a cserével, vagy a használt készülékek felé fordulnak.
A Samsung is végre beválthatja a Galaxy AI ígéreteit
A Samsungnál 2026 kulcsszava egyértelműen a tömegesítés. A vállalat nem csak a csúcskategóriában akar mesterséges intelligenciát mutatni, hanem széles körben elérhetővé tenné a Galaxy AI funkciókat. A Samsung célja egyértelmű: 2026-ban már 800 millió olyan eszköz legyen forgalomban, melyen ezek a megoldások futnak, részben a Google Gemini technológiájára támaszkodva. Tehát a Google rendesen kiveszi a részét az okostelefon-piac főbb szereplőinek ambícióiból.
Ez azért fontos, mert a verseny ma már nem arról szól, kinek van nagyobb és jobb kamerája vagy erősebb processzora. A kérdés az, hogy a gyártó mennyire tudja az MI-t érthető, valóban használható funkciókká alakítani.
- Az élő fordítás,
- a jegyzetek automatikus összefoglalása,
- a képernyőn látott tartalom intelligens keresése
- vagy a fotók javítása akkor számít, ha egyszerűen és jól működik.
Közben a költségoldal sem elhanyagolható. A memóriachipek piacán tapasztalható szűkösség a Samsungot is érinti: ha drágábbak az alkatrészek, dönteni kell, mely modellek kapják a jobb konfigurációkat, és mennyit lehet áthárítani az árakban. A fő vonzerő 2026-ban az lehet, hogy a Samsung a csúcskészülékekben megmutatja, mire képes, majd viszonylag gyorsan lehozza ezeket a funkciókat az alacsonyabb árkategóriákba is.
Mindezek mellett pedig az sem lehet kihagyni, hogy az idei év egyik legnagyobb dobása a duplán hajlítható, három kijelzővel rendelkező Galaxy Z TriFold lehet. A korábbi bejelentés szerint a készülék egy 6,5 hüvelykes külső kijelzővel és 10 colos belső panellel rendelkezik, amikor teljesen kihajtjuk. Emellett 200 MP-es főkamerával és nagy kapacitású (valószínűleg 5400-5600 mAh körüli) akkumulátorral számolnak, jelezve, hogy nem egy dizájnmutatványról, hanem egy zászlóshajóról van szó.
A jelenlegi értesülések szerint a Galaxy S26 Ultra a február 25-i bemutató után várhatóan március közepén kerülhet boltokba, és az ára 30-50 dollárral (körülbelül 10-20 ezer forinttal) emelkedhet, ami 1330-1350 dolláros nyitószintet jelentene. Ez már veszélyesen közel vinné a készüléket a felső lélektani ársávhoz, miközben az Apple globális eladásai jelenleg meghaladják a Samsungét, így a koreai gyártó nehezen indokolhat tartósan magasabb árat az iPhone csúcsmodelljeinél. A fő kérdés az, hogy a Samsung képes lesz-e úgy emelni árat a növekvő alkatrészköltségek mellett, hogy közben megőrizze versenyképességét az egyre árérzékenyebb prémium piacon.
Google: a Pixel és a Gemini lehet az év egyik legnagyobb meglepetésre
A Google esetében egyértelműen nem az a fő kérdés, hogy a Pixel a legerősebb hardver-e a piacon. A tét inkább az, hogy a vállalat a saját készülékein tudja a leggyorsabban bevezetni az Android új, Gemini-központú korszakát. Már a 2025-ös Pixel-bemutatón is azt hangsúlyozta, hogy a Google inkább az MI-re épít, nem pusztán a hardveres ugrásokra.
A Pixel egyfajta bemutatóterem: itt jelennek meg először azok a funkciók, amelyeket később más Android-gyártók is átvesznek.
2026-ban ennek több kézzelfogható jele lehet, kezdve azzal, hogy a Gemini fokozatosan átveszi a Google Assistant helyét. A váltás nem egyik napról a másikra történik, mert a rendszer szintjén kell stabilan működnie. Nem elég egy látványos chatbot, a napi feladatoknak – hívás, üzenet, emlékeztető, navigáció – hibátlanul kell menniük.
A másik fontos irány az eszközön futó MI. A Google dokumentációja szerint a Gemini Nano az Android rendszerébe beépülve, hardveres gyorsítással is képes működni. Ez azt jelenti, hogy nem minden számítás kerül felhőbe. A reakció gyorsabb lehet, kevesebb adat mozog a hálózaton, és bizonyos funkciók kapcsolat nélkül is működhetnek.
Xiaomi és Huawei: két eltérő út az okostelefon-piac meghódítására
A Xiaomi 2026-ban azt próbálhatja bizonyítani, hogy nem csak az ár-érték versenyben tud meghatározó szereplő lenni. A vállalat saját fejlesztésű mobilchipje, az XringO1 azt jelzi, hogy a cég hosszú távon is önálló technológiában gondolkodik. A saját lapka nemcsak presztízs, hanem nagyobb kontroll a teljesítmény, az energiahatékonyság és a mesterséges intelligencia terén. Emellett a Xiaomi egyre inkább ökoszisztémában gondolkodik:
a telefon, az okoseszközök és az autós jelenlét együtt adhatja a márka új súlyát.
A kérdés az, hogy Európában is sikerül-e a prémiumkategóriában hiteles alternatívává válni, nem csupán kedvezőbb árú opcióként megjelenni.
A Huawei más pályán mozog. A három részben hajtható Mate XT – 2 800 dolláros, közel 900 ezer forintos árával – inkább technológiai demonstráció volt, mint tömegtermék. A tri-fold formátum komoly mérnöki teljesítmény, ugyanakkor a magas ár és a Google-szolgáltatások hiánya nemzetközi szinten továbbra is korlátozza a keresletet. A vállalat közben saját rendszerét erősíti, és igyekszik leválni az Androidról. 2026-ban a Huawei vonzereje nem a darabszámokban, hanem abban lehet, hogy a prémium szegmensben ismét látványos, formátumteremtő készülékeket mutat, melyek az egész hajlítható kategóriára hatással lehetnek.