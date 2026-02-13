Az okostelefon-piacot sok olyan kritika érte az elmúlt években, hogy unalmassá vált a felhozatal még a csúcskategóriás eszközök terén is (tisztelet a kivételnek), de most úgy néz ki, 2026-ra megint összeáll egy olyan felhozatal, ami miatt megalapozott az optimista várakozás. Idén sem robbanásszerű forradalomra kell számítani, de néhány szereplőnél egyszerre érnek be azok a fejlesztési irányok, melyek eddig csak félmegoldásokban, kompromisszumokban jelentek meg. Ezek közé tartoznak az évek óta húzódó fejlesztési ígéretek a mesterséges intelligencia terén; a kijelzőket érintő újítások; új, többszörösen hajlítható eszközök; és a saját chipek köré épített hardveres-szoftveres megoldások.

Idén visszatér az izgalom az okostelefon-piacra: ezek lehetnek 2026 legnagyobb durranásai – de nem árt, ha bekészítjük a pénztárcákat / Fotó: Karlis Dambrans

Ezeket a nagy dobásokat – és a hozzájuk kapcsolódó, várható készülékeket – elsősorban öt gyártótól várjuk: Apple, Samsung, Google, Xiaomi és Huawei. Azért ezektől a gyártóktól várjuk a megoldásokat, mert náluk áll össze a pénz, a beszállítói háttér, a szoftveres ökoszisztéma és a márkaerő.

Apple: izgalmas volt az iPhone 17, de az iPhone 18 még többet ígér

Az Apple 2026-os vonzereje két dologban rejlik: egyrészt jöhet egy látványosabb hardveres újítás, másrészt kiderülhet, hogyan újítja meg érdemben a Siri és a mesterséges intelligencia szerepét az iPhone-ban. Az iPhone 18 Pro körül azért nagyok a várakozások, mert az Apple várhatóan változtat a bemutatók megszokott menetrendjén, és erősebben különválasztja a prémium modelleket a kínálaton belül. Felmerült egy hajlítható iPhone bemutatásának lehetősége is 2026 őszén, ami valódi új irányt jelentene a vállalatnál.

A másik, ennél is kézzelfoghatóbb ígéret az, hogy 2026-ban lezárul a nagy kérdés,

mégis mi lesz a Sirivel, és hogyan lesz ebből olyan funkció, amit tényleg napi szinten használnak az emberek.

Ebben az is segít, hogy az Apple többéves megállapodást kötött a Google-lel, melynek részeként a Gemini-modelljei szerepet kaphatnak a Siri és más MI-funkciók megújításában. Ez azt jelenti, hogy az Apple nem akarja egyedül megoldani a problémát, hajlandók külső technológiát is bevon a gyorsabb előrelépés érdekében.