Indul a legnagyobb állami útépítés Magyarországon: 250 milliárd forintból gyorsforgalmival kötnek össze két vidéki várost

A 74-es főút Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti szakaszának kétszer kétsávosra történő bővítése jelenleg Magyarországon a legnagyobb értékű állami tervezési projekt – közölte az építési és közlekedési minisztérium közigazgatási államtitkára csütörtökön Zalaegerszegen.

Indul a legnagyobb állami útépítés Magyarországon / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország (illusztráció)

Juhász Tünde a város közgyűlésének ülésén számolt be a Zalaegerszeget érintő legjelentősebb állami építési beruházásokról, köztük az 74-es főút fejlesztéséről, amelynek engedélyezési és kivitelezési terveinek készítésére a közbeszerzést hamarosan kiírják.

A tervezési feladatokra közel hatmilliárd forintot szánnak – ami jelenleg a legnagyobb összeg az állami tervezési projektek között –, míg a kivitelezés költségét 250 milliárd forintra becsülik.

Ezzel párhuzamosan zajlik a 76-os főút sávszélesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése is, amit mintegy 100 milliárd forint kivitelezési összeggel terveznek. A 74-es és a 76-os főút zalaegerszegi csomópontjában egy turbó körforgalmat is építenek, a bő egymilliárd forintos beruházás tervezési szerződését hamarosan aláírják - jegyezte meg az államtitkár.

Kiemelte továbbá, hogy Körmend és Zalaegerszeg között tervezik az M76-os gyorsforgalmi út megépítését, amelynek kivitelezését koncessziós formában kívánják megvalósítani. A koncessziós közbeszerzés lebonyolítása már zajlik – tette hozzá Juhász Tünde.

Nyul Zoltán, az magasépítésért felelős helyettes államtitkár a további állami beruházások ismertetése sorában elsőként az új zalaegerszegi mentőállomást említette, amelynek kivitelezése két ütemben zajlik majd. Az első fázisban 630 millió forintból tíz hónap alatt felújítják a pózvai külső kórház volt fertőző osztályát, ahol ideiglenesen két évre helyezik el a mentőállomást, de az épület később a kórház részeként üzemel majd tovább.

A második ütemben elbontják a jelenlegi, alapfunkcióiban már régóta alkalmatlan épületet, a helyén pedig felépül az új, megfelelő szolgálati helyiségekkel, pihenőkkel ellátott és gépkocsimosóval is kiegészített új mentőállomást. A kétéves időtartamra tervezett munkák befejezésekor egy korszerű, energetikai szempontból is gazdaságosan üzemeltethető épületet vehetnek birtokba a mentők – ismertette a helyettes államtitkár.