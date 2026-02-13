Indul a legnagyobb állami útépítés Magyarországon: 250 milliárd forintból gyorsforgalmival kötnek össze két vidéki várost
A 74-es főút Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti szakaszának kétszer kétsávosra történő bővítése jelenleg Magyarországon a legnagyobb értékű állami tervezési projekt – közölte az építési és közlekedési minisztérium közigazgatási államtitkára csütörtökön Zalaegerszegen.
Juhász Tünde a város közgyűlésének ülésén számolt be a Zalaegerszeget érintő legjelentősebb állami építési beruházásokról, köztük az 74-es főút fejlesztéséről, amelynek engedélyezési és kivitelezési terveinek készítésére a közbeszerzést hamarosan kiírják.
A tervezési feladatokra közel hatmilliárd forintot szánnak – ami jelenleg a legnagyobb összeg az állami tervezési projektek között –, míg a kivitelezés költségét 250 milliárd forintra becsülik.
Ezzel párhuzamosan zajlik a 76-os főút sávszélesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése is, amit mintegy 100 milliárd forint kivitelezési összeggel terveznek. A 74-es és a 76-os főút zalaegerszegi csomópontjában egy turbó körforgalmat is építenek, a bő egymilliárd forintos beruházás tervezési szerződését hamarosan aláírják - jegyezte meg az államtitkár.
Kiemelte továbbá, hogy Körmend és Zalaegerszeg között tervezik az M76-os gyorsforgalmi út megépítését, amelynek kivitelezését koncessziós formában kívánják megvalósítani. A koncessziós közbeszerzés lebonyolítása már zajlik – tette hozzá Juhász Tünde.
Nyul Zoltán, az magasépítésért felelős helyettes államtitkár a további állami beruházások ismertetése sorában elsőként az új zalaegerszegi mentőállomást említette, amelynek kivitelezése két ütemben zajlik majd. Az első fázisban 630 millió forintból tíz hónap alatt felújítják a pózvai külső kórház volt fertőző osztályát, ahol ideiglenesen két évre helyezik el a mentőállomást, de az épület később a kórház részeként üzemel majd tovább.
A második ütemben elbontják a jelenlegi, alapfunkcióiban már régóta alkalmatlan épületet, a helyén pedig felépül az új, megfelelő szolgálati helyiségekkel, pihenőkkel ellátott és gépkocsimosóval is kiegészített új mentőállomást. A kétéves időtartamra tervezett munkák befejezésekor egy korszerű, energetikai szempontból is gazdaságosan üzemeltethető épületet vehetnek birtokba a mentők – ismertette a helyettes államtitkár.
Jelezte, hogy a feltételes tárgyalásos kivitelezési közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje március 6. Miután éles verseny van jelenleg az építőiparban, ezért azt remélik, hogy a 2,5 milliárd forintra becsült kivitelezési összeg ennél kevesebb is lehet.
Nyul Zoltán más beruházásokra kitérve elmondta, hogy a zalaegerszegi autóbusz-pályaudvar engedélyes és kiviteli tervei elkészültek már, a vasútállomás épületének rekonstrukcióját szolgáló kiviteli tervek pedig már készülnek.
Folytatódhat a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház energetikai korszerűsítése – ami a korábbi kivitelező csődje miatt maradt félben –, a jövő héten jelenik meg ennek a közbeszerzési pályázata. Országos program keretében zajlik Zalaegerszegen is a szakképző centrum új tanműhelyének építése, a TOP Plusz program részeként pedig új üzemcsarnok és az északi ipari park bővítését szolgáló közműfejlesztés.
A helyettes államtitkár elmondta még: hónapokon belül elindulhat a zalaszentiváni vasúti deltavágány építése és ehhez kapcsolódóan a konténerterminál kivitelezése, erről már megszületett a kormányzati döntés. A Budapest és Zalaegerszeg közötti vasúti összeköttetés pedig májustól javulhat azzal, hogy az Ajka és Veszprém közötti szakasz újjáépítése addigra elkészül.
Balaicz Zoltán polgármester ennek kapcsán említést tett arról, hogy korábban azért készülhetett el ezen a területen egy körforgalom és a csatlakozó bekötőút, mert az erre elnyert európai uniós forrást egyébként vissza kellett volna fizetni.
Szólt arról is, hogy a 74-es főút kétszer kétsávossá bővítése a városnak Budapest és az Adria irányába való összeköttetését szolgálja, a 76-os sávszélesítése pedig egy kompromisszumos megoldás a Keszthely és Zalaegerszeg között közlekedők számára. A körmendi gyorsforgalmi út megépítésével egy fél gyűrű alakulhat ki Győr, Szombathely és Zalaegerszeg összekötésével.
Balaicz Zoltán jelezte azt is: már készül a kormányelőterjesztés két további zalaegerszegi beruházásról, ami összesen 2,2 milliárd forint összeget jelent. Ez fedezi majd a Balatoni úton lévő másik turbó körforgalom kialakítását, illetve az egykori megyei művelődési központ lebontását, hogy a helyén parkolót alakítsanak ki.