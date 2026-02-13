Fény az alagút végén: egész éves vesszőfutás után éledezni kezdett a magyar ipar

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében növekedés következett be – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

Decemberhez képest 0,9 százalékkal bővült az ipari termelés / Fotó: Zuyeu Uladzimir

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9 százalékkal nagyobb volt a 2025. novemberinél. 2025-ben az ipari termelés volumene 3,2 százalékkal elmaradt a 2024. évitől. Az adat megerősítette az egy héttel korábban közzétett első becslés eredményeit.

Az ipari export volumene 0,6 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A feldolgozóipari exportértékesítés 27 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 0,7 százalékkal mérséklődött, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 35 százalékkal bővült. Az ipar belföldi értékesítése 5,0 százalékkal kisebb, a feldolgozóiparé 1,4 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjában mértnél.

A feldolgozóipar is kezd magához térni

Az iparon belül döntő (93 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 3,9 százalékkal nőtt, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 21, a csekély súlyú bányászaté 18,4 százalékkal visszaesett.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 21 százalékát képviselő járműgyártás volumene 1,0 százalékkal emelkedett

az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 0,6 százalékkal nőtt, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 5,9 százalékkal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 38 százalékkal nőtt. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 92 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 11,5 százalékkal visszaesett.

A 8,9 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 12,5 százalékkal haladta meg 2024 decemberének alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 27 százalékkal nőtt, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 2,0 százalékkal csökkent.