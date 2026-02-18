Masszív és hosszú új háború fenyeget a Közel-Keleten, már csak ez hiányzott, Gázában alig lett vége

Az Amerikai Egyesült Államok jóval közelebb áll az Iránnal való katonai konfliktushoz, mint azt a legtöbb amerikai gondolná. Az Axios elemzői szerint egy hetekig tartó nagyszabású katonai művelet akár be is következhet a közeljövőben. Ha valóban megtörténik, az sokkal inkább háborús helyzetet eredményezne, mint a januárban Venezuelában végrehajtott egynapos művelet.

Újabb fegyveres konfliktus jöhet Irán és Amerika között / Fotó: Shutterstock

A The Jerusalem Post értesülései szerint valószínűleg egy amerikai–izraeli közös hadjáratról lenne szó, amelynek hatóköre szélesebb lenne, mint a tavaly júniusi 12 napos háborúé. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti második tárgyalási forduló kedden ért véget, amikor az amerikai küldöttek, Steve Witkoff és Jared Kushner találkoztak Irán külügyminiszterével, Abbász Aragcsival. Habár mindkét fél úgy nyilatkozott, hogy a találkozók eredményesek voltak, több forrás is arról számolt be, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak a két ország között.

J. D. Vance amerikai alelnök is kitért a tárgyalásokra a Fox Newsnak adott interjújában, ahol kiemelte, hogy Donald Trump elsősorban kétoldalú megállapodást szeretne, azonban dönthet másképp is.

„Ahogyan azt az elnök is hangsúlyozta, nagyon szeretnénk ezt a helyzetet párbeszéd és diplomáciai tárgyalások útján megoldani. De az elnök minden lehetőséget fontolóra vesz” – jelentette ki Vance.

Amerika már készül egy esetleges iráni beavatkozásra

Arra, hogy a fegyveres beavatkozás is lehetséges opció, ékes bizonyíték, hogy az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan erősíti haderejét a Közel-Keleten. A közelmúltban legalább tíz F-22-es vadászgép került bevetésre a régióban. Legutóbb az Operation Midnight Hammer hadművelet előtt néhány nappal érkeztek katonai repülők a térségbe. Az amerikai haditengerészet legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford is úton van a Közel-Kelet felé.

Bár egyes források – köztük Lindsey Graham republikánus szenátor is – úgy vélik, hogy az esetleges támadásokra heteken belül sor kerülhet, sokan úgy gondolják, hogy az Egyesült Államoknak jóval több időre lehet szüksége a felkészüléshez.