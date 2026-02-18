Deviza
EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,75 -0,21% RON/HUF74,27 -0,22% CZK/HUF15,61 -0,15% EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,75 -0,21% RON/HUF74,27 -0,22% CZK/HUF15,61 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 457,41 -0,28% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 830 +0,08% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 071,52 +0,43% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,3 +0,35% BUX127 457,41 -0,28% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 830 +0,08% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 071,52 +0,43% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,3 +0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konfliktus
közel-kelet
izraeli háború
Egyesült Államok
Donald Trump
Teherán
Irán

Masszív és hosszú új háború fenyeget a Közel-Keleten, már csak ez hiányzott, Gázában alig lett vége

Nemrég ért véget az izraeli háború, de a Közel-Kelet még mindig puskaporos hordó. Az Egyesült Államokban ismét napirenden van az Irán elleni katonai fellépés.
VG
2026.02.18, 17:34
Frissítve: 2026.02.18, 17:59

Az Amerikai Egyesült Államok jóval közelebb áll az Iránnal való katonai konfliktushoz, mint azt a legtöbb amerikai gondolná. Az Axios elemzői szerint egy hetekig tartó nagyszabású katonai művelet akár be is következhet a közeljövőben. Ha valóban megtörténik, az sokkal inkább háborús helyzetet eredményezne, mint a januárban Venezuelában végrehajtott egynapos művelet.

Irán, Teherán, Közel-Kelet konfliktus, háború, támadás
Újabb fegyveres konfliktus jöhet Irán és Amerika között / Fotó: Shutterstock

A The Jerusalem Post értesülései szerint valószínűleg egy amerikai–izraeli közös hadjáratról lenne szó, amelynek hatóköre szélesebb lenne, mint a tavaly júniusi 12 napos háborúé. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti második tárgyalási forduló kedden ért véget, amikor az amerikai küldöttek, Steve Witkoff és Jared Kushner találkoztak Irán külügyminiszterével, Abbász Aragcsival. Habár mindkét fél úgy nyilatkozott, hogy a találkozók eredményesek voltak, több forrás is arról számolt be, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak a két ország között.

J. D. Vance amerikai alelnök is kitért a tárgyalásokra a Fox Newsnak adott interjújában, ahol kiemelte, hogy Donald Trump elsősorban kétoldalú megállapodást szeretne, azonban dönthet másképp is.

„Ahogyan azt az elnök is hangsúlyozta, nagyon szeretnénk ezt a helyzetet párbeszéd és diplomáciai tárgyalások útján megoldani. De az elnök minden lehetőséget fontolóra vesz” – jelentette ki Vance.

Amerika már készül egy esetleges iráni beavatkozásra

Arra, hogy a fegyveres beavatkozás is lehetséges opció, ékes bizonyíték, hogy az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan erősíti haderejét a Közel-Keleten. A közelmúltban legalább tíz F-22-es vadászgép került bevetésre a régióban. Legutóbb az Operation Midnight Hammer hadművelet előtt néhány nappal érkeztek katonai repülők a térségbe. Az amerikai haditengerészet legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford is úton van a Közel-Kelet felé.

Bár egyes források – köztük Lindsey Graham republikánus szenátor is – úgy vélik, hogy az esetleges támadásokra heteken belül sor kerülhet, sokan úgy gondolják, hogy az Egyesült Államoknak jóval több időre lehet szüksége a felkészüléshez.

A portálnak név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselők azt állították, hogy Iránnak két hete van arra, hogy részletes javaslatot nyújtson be Washingtonnak. Egyesek párhuzamot vonnak a mostani és a júniusi események között. Akkor a Trump-adminisztráció szintén egy kéthetes határidőt szabott Teheránnak, hogy döntsön a tárgyalások folytatásáról vagy a katonai akció megindításáról. Ezt követően került sor az iráni nukleáris létesítményeket támadó Operation Midnight Hammer hadműveletre.

Izraeli háború

Izraeli háború
2572 cikk

Világrend

Világrend
818 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu