Fizetne a Bayer, mint a katonatiszt, csak legyen vége a gyomirtó miatti pereknek

Fizetne a német Bayer, és nem is keveset: a biotechnológiai óriásvállalat összesen 7,25 milliárd dollár (kb. 2300 milliárd forint) megfizetését ajánlja annak ellentételezéseként, hogy véglegesen lezárhassa az Egyesült Államokban zajló, arról szóló jogi eljárásokat, hogy a Roundup márkájú gyomirtó szer rákot okoz-e. Az ügy azonban nemcsak egyszerűen a jogi eljárások lezárásáról szól, hanem még a jövőbeni rákos megbetegedésekre vonatkozó perekre is érvényesítené a vállalat.
VG
2026.02.18, 17:25
Frissítve: 2026.02.18, 17:46

A lehetséges, hogy a vállalat által szorgalmazott egyezség része annak a törekvésnek, melynek célja, hogy egyszer s mindenkorra lezárja a vállalatot ezzel kapcsolatban érintő jogi eljárásokat. Az ügy előzménye, hogy a Bayer súlyos terhet vett magára akkor, amikor felvásárolta a széles körben használt, ám vélt rákkeltő hatása miatt viták kereszttüzében álló Roundup gyomirtót gyártó amerikai vállalatot, a Monsantót. A Bayer eddig hozzávetőleg 10 milliárd dollárt fizetett ki a Rounduphoz kapcsolódó perek rendezésére – írja az Origo.

Roundup
Komoly pénzügyi vállalást jelentett be a Bayer a Roundup gyomirtó miatt, de vannak feltételei / Fotó: Josh Edelson

Már eddig is dollármilliárdokba került a Roundup

Mit takar a vállalat kezdeményezése a megállapodásokról? Bill Anderson vezérigazgató – aki a Monsanto nyolc évvel ezelőtti, 63 milliárd dolláros felvásárlása óta irányítja a vállalatot – azt mondta: arra számít, hogy a folyamatban lévő ügyek túlnyomó többségében érintettek csatlakoznak majd az új megállapodáshoz. 

A cég által ajánlott egyezség a non-Hodgkin-limfómában, a vérképző rendszert érintő daganatos megbetegedés egyik típusában szenvedő betegekre vonatkozik. 

Ugyanakkor a vezérigazgató egy árulkodó megjegyzést tett: „Ez csak akkor működhet, ha valóban lezárhatjuk az ügyet” – fogalmazott, utalva arra, hogy a cég által tett pénzügyi felajánlás nemcsak a jelenlegi eljárások felperesi lezárása esetén teljesülne, hanem ezzel elejét vennék hasonló, jövőbeni eljárások indításának is.

A vállalat közlése szerint a kifizetések 21 éven keresztül történnének, a legnagyobb összegű kifizetések az első öt évben várhatók. A Bayer állítása az, hogy eddig több mint 130 ezer követelést rendezett, ugyanakkor további 65 ezer ügy van folyamatban, és fennáll annak esélye is, hogy a következő években újabb keresetek indulnak, tekintettel arra, hogy a daganatos betegségek kialakulása hosszú időt vehet igénybe.

A Roundupot a Monsanto fejlesztette ki az 1970-es években. Hatóanyaga a glifozát, amelyet a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – az Egészségügyi Világszervezet egyik szervezeti egysége – 2015-ben „valószínűsíthetően emberi rákkeltő anyagként” azonosított. Ugyanakkor a Bayer és több szabályozó hatóság – köztük az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala – vitatja ezeket a megállapításokat.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

