Sokkoló számokat közöltek – milliókat veszített minden magyar háztartás az orosz-ukrán háborún

Az orosz–ukrán háború negyedik évére a konfliktus közvetlen gazdasági hatásai Magyarországon is kézzelfoghatóvá váltak. A Századvég friss elemzése szerint 2025 végére a háborúhoz köthető közvetlen makrogazdasági veszteségek meghaladták a 10 ezermilliárd forintot, ami háztartási szinten is jelentős terhet jelent.

Századvég: sokkoló számokat közöltek az orosz–ukrán háború gazdasági hatásáról – milliókat veszített minden magyar háztartás / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

A kutatóintézet három fő csatornán keresztül vizsgálta a költségeket: az energiaárak emelkedését, a megugró kamatkörnyezetet és az orosz exportpiacok beszűkülését. A legnagyobb tételt az energiaszámla növekedése adta. A gázimport esetében a nemzetközi árak emelkedése miatt

2022 és 2025 között összesen 6524,4 milliárd forint többletteher keletkezett a magyar gazdaságban.

Bár 2025-ben az energiaárak mérséklődtek és a gazdaság alkalmazkodott, az idei évben így is 138,1 milliárd forint pluszköltséggel számolt az elemzés.

A második jelentős tényező a kamatkörnyezet változása volt. A háború előtti kedvező finanszírozási feltételek 2022 és 2025 decembere között érdemben romlottak: a kamatszint 4–6,5 százalék közé emelkedett. Ennek következtében az államadósság finanszírozása drágult, a kötvényállomány fokozatos átárazódása pedig 2025-re 2839,6 milliárd forinttal növelte meg az új forrásbevonás költségét. Csak 2025-ben a többletteher 870,7 milliárd forint volt.

A harmadik csatornát az exportpiacok elvesztése jelentette. Az Európai Unió szankciós politikájára adott orosz válaszintézkedések nyomán az európai – így a magyar – termékek hozzáférése az orosz piachoz korlátozottá vált. A Századvég számításai szerint ez 2022 és 2025 között 1012,5 milliárd forint veszteséget okozott a magyar exportőröknek, ebből 2025-ben 316,7 milliárd forint jelentkezett.

A makrogazdasági adatok háztartási szinten is érzékelhetők. A 2022 és 2025 közötti időszakban egy magyar háztartásra vetítve az összesített kár 2 millió 544 ezer forint volt.

Egy négyfős család esetében ez 4 millió 330 ezer forintra emelkedett.

Az elemzés alapján a legnagyobb terhet az energiaárak emelkedése jelentette, de a finanszírozási költségek és az exportlehetőségek beszűkülése is számottevően hozzájárult a több mint 10 ezermilliárd forintos összesített veszteséghez. A számok azt mutatják, hogy a geopolitikai konfliktus hatása nemcsak külpolitikai, hanem tartós gazdasági dimenzióval is bír Magyarország számára.