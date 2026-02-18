A Budapesten járt Rubio lassan filmhős lesz, Castróékkal tárgyal – Venezuela után Kuba jön?

Marco Rubio amerikai külügyminiszter állítólag titkos egyeztetéseket folytat Raul Castro unokájával Kuba jövőjéről. Washington a színfalak mögött példátlan nyomást gyakorol Havannára, miközben a hivatalos csatornákat látszólag teljesen megkerüli.

Miközben Kuba a humanitárius válság szélén áll, Washington egy újabb latin-amerikai hatalomátvételen dolgozik – ennek érdekében pedig nem a kormánnyal, hanem a Castro család örökösével tárgyalnak / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az Axios értesülései alapján az amerikai külügyminiszter titokban Raul Guillermo Rodriguez Castróval, a 94 éves Raul Castro unokájával és gondviselőjével egyeztet, megkerülve a hivatalos kubai kormányzati csatornákat.

Ez már önmagában egy komoly üzenet: Washington szerint továbbra is Raul Castro a kommunista sziget valódi döntéshozója.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint ezek inkább „megbeszélések a jövőről”, mint klasszikus tárgyalások.

A hivatalos amerikai álláspont ugyanakkor kemény: a rezsimnek mennie kell. De hogy ez pontosan mit jelent, arról végső soron Donald Trump dönt.

Raulito: Kuba trónörököse vagy Amerika bábja?

A 41 éves unokát politikai körökben „Raulito” néven emlegetik, míg gúnyneve az „El Cangrejo” – „A Rák” – egy sérült ujja miatt. Amerikai források szerint közel áll nagyapjához, korábban testőreként is szolgált, és szövetségesei vannak a kubai hadsereghez kötődő üzleti konglomerátumban, a GAESA-ban.

Az amerikai fél a fiatalabb, üzleti szemléletű kubai körök képviselőjét látja benne, akik számára a forradalmi kommunizmus kudarca nyilvánvaló, és nyitottabbak lehetnek az Egyesült Államokhoz való közeledésre. Egy forrás szerint a beszélgetések „meglepően barátságosak”, és nem a múlt sérelmeiről, hanem a jövőről szólnak.

Rubio ugyanakkor nem egyeztetett Kuba hivatalos elnökével, Miguel Díaz-Canellel. Az amerikai megítélés szerint a hivatalos vezetés inkább pártapparátus, amely nem képes valódi változást elképzelni.

A tárgyalásokkal párhuzamosan Kuba a szakadék szélén billeg: hatvanhét év amerikai szankció és belső gazdasági hibák után a politikai rendszer minden eddiginél közelebb áll az összeomláshoz.

A gazdasági összeomlás már szinte az élet minden területét érinti:

akadozik az elektromos hálózat,

a kórházakban korlátozzák a műtéteket,

egyre nagyobb az élelmiszer- és üzemanyaghiány,

a turizmus szinte teljesen összeomlott,

a szemét pedig egyes városrészekben már gyakorlatilag hegyekben áll.

Cha-cha-cha a semmibe: mentik a turistákat a kanadaiak és az oroszok Kubából Gyorsan romlik a helyzet a szigetországban. Kuba fokozatosan leáll az amerikai olajszállítási tilalom miatt.

A helyzet romlását gyorsította, hogy Trump január 3-án elrendelte a venezuelai vezető, Nicolás Maduro elfogását és kiadatását. Maduro korábban gyakorlatilag ingyen olajjal támogatta Kubát. Január 29-én pedig Trump szankciókkal fenyegette Kuba másik jelentős olajszállítóját, Mexikót is.