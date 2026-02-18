Deviza
A Budapesten járt Rubio lassan filmhős lesz, Castróékkal tárgyal – Venezuela után Kuba jön?

A venezuelai akció után most egy új latin-amerikai ország került Washington célkeresztjébe. Az Egyesült Államok azonban nem a kubai elnökkel, hanem a Castro család egyik fiatal tagjával tárgyal a sziget jövőjéről, mégpedig a hírek szerint a napokban Budapesten járt, kubai származású Marco Rubión keresztül.
VG
2026.02.18, 17:57
Frissítve: 2026.02.18, 18:04

Marco Rubio amerikai külügyminiszter állítólag titkos egyeztetéseket folytat Raul Castro unokájával Kuba jövőjéről. Washington a színfalak mögött példátlan nyomást gyakorol Havannára, miközben a hivatalos csatornákat látszólag teljesen megkerüli.

ORBÁN Viktor; RUBIO, Marco kuba
Miközben Kuba a humanitárius válság szélén áll, Washington egy újabb latin-amerikai hatalomátvételen dolgozik – ennek érdekében pedig nem a kormánnyal, hanem a Castro család örökösével tárgyalnak / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az Axios értesülései alapján az amerikai külügyminiszter titokban Raul Guillermo Rodriguez Castróval, a 94 éves Raul Castro unokájával és gondviselőjével egyeztet, megkerülve a hivatalos kubai kormányzati csatornákat.

Ez már önmagában egy komoly üzenet: Washington szerint továbbra is Raul Castro a kommunista sziget valódi döntéshozója.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint ezek inkább „megbeszélések a jövőről”, mint klasszikus tárgyalások.

A hivatalos amerikai álláspont ugyanakkor kemény: a rezsimnek mennie kell. De hogy ez pontosan mit jelent, arról végső soron Donald Trump dönt.

Raulito: Kuba trónörököse vagy Amerika bábja?

A 41 éves unokát politikai körökben „Raulito” néven emlegetik, míg gúnyneve az „El Cangrejo” – „A Rák” – egy sérült ujja miatt. Amerikai források szerint közel áll nagyapjához, korábban testőreként is szolgált, és szövetségesei vannak a kubai hadsereghez kötődő üzleti konglomerátumban, a GAESA-ban.

Az amerikai fél a fiatalabb, üzleti szemléletű kubai körök képviselőjét látja benne, akik számára a forradalmi kommunizmus kudarca nyilvánvaló, és nyitottabbak lehetnek az Egyesült Államokhoz való közeledésre. Egy forrás szerint a beszélgetések „meglepően barátságosak”, és nem a múlt sérelmeiről, hanem a jövőről szólnak.

Rubio ugyanakkor nem egyeztetett Kuba hivatalos elnökével, Miguel Díaz-Canellel. Az amerikai megítélés szerint a hivatalos vezetés inkább pártapparátus, amely nem képes valódi változást elképzelni.

A tárgyalásokkal párhuzamosan Kuba a szakadék szélén billeg: hatvanhét év amerikai szankció és belső gazdasági hibák után a politikai rendszer minden eddiginél közelebb áll az összeomláshoz

A gazdasági összeomlás már szinte az élet minden területét érinti:

  • akadozik az elektromos hálózat,
  • a kórházakban korlátozzák a műtéteket,
  • egyre nagyobb az élelmiszer- és üzemanyaghiány,
  • a turizmus szinte teljesen összeomlott,
  • a szemét pedig egyes városrészekben már gyakorlatilag hegyekben áll.

Cha-cha-cha a semmibe: mentik a turistákat a kanadaiak és az oroszok Kubából

Gyorsan romlik a helyzet a szigetországban. Kuba fokozatosan leáll az amerikai olajszállítási tilalom miatt.

A helyzet romlását gyorsította, hogy Trump január 3-án elrendelte a venezuelai vezető, Nicolás Maduro elfogását és kiadatását. Maduro korábban gyakorlatilag ingyen olajjal támogatta Kubát. Január 29-én pedig Trump szankciókkal fenyegette Kuba másik jelentős olajszállítóját, Mexikót is.

Amerikai tisztviselők szerint a Maduro elleni katonai művelet technikai fölénye és veszteségmentes végrehajtása megrázta a kubai vezetést. A művelet során ráadásul legalább 32 kubai hírszerzési és katonai tiszt halt meg, akik Maduro védelmét látták el.

A venezuelai példát követve egyes elemzők szerint Trump nem feltétlenül törekszik teljes rendszerváltásra. 

Elképzelhető, hogy bizonyos hatalmi szereplők a helyükön maradhatnak, ahogyan Venezuelában Delcy Rodríguez alelnök – jelenleg megbízott elnök – is pozícióban maradt.

Ez azonban komoly felháborodást válthat ki a floridai kubai emigráns közösségben. A múlt héten kubai származású republikánus kongresszusi képviselők azt kérték Trumptól, emeljen vádat Raul Castro ellen egy 1996-os incidens miatt, amikor lelőtték egy amerikai segélyszervezet gépét.

A kubai kormány hivatalosan tagadta, hogy magas szintű párbeszéd folyna Washingtonnal, ám a külügyminisztérium nem cáfolta, hogy Rubio beszélt Raulitóval. Részleteket azonban nem kívántak közölni.

Világrend

Világrend
818 cikk

 

 

