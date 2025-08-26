Deviza
szélturbina
Németország
Siemens

Ebből botrány lesz: a németek az utolsó pillanatban kidobták a kínaiakat az óriási szélerőmű-beruházásból – mégse veszik meg a turbináikat, különös az indok

Egy német vállalat működési okokra hivatkozva közölte, hogy felmondhat egy kínai céggel kötött megállapodást, így mégsem attól vásárolj a turbinákat szélerőműparkjához.
Andor Attila
2025.08.26, 07:27

A tavaly bejelentett megállapodás értelmében a kínai Ming Yang Smart Energy szállította volna a turbinákat a 300 megawattos Waterkant szélerőműparkhoz, de a hamburgi székhelyű Luxcara vagyonkezelő közölte, hogy ehelyett 19 Siemens Gamesa turbinát foglaltak le.

Szélerőmű
Szélermőmű: a Siemens a befutó a nagyprojektben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters azt írja, hogy a működési hatékonyság biztosítása érdekében lehet a váltás, ugyanis 

ezek ugyanazok a turbinák, amelyeket a szomszédos, 1,5 gigawattos Waterekke projektben is használtak – ez a cég eddigi legnagyobb tengeri szélerőmű-projektje a németországi Északi-tengeren.

A cég szerint a korábban kirobban politikai vita nem hatott a döntésükre,

 de az a tény, hogy a megközelítésünk összeegyeztethető a politikai célokkal is, és az ellátási láncokkal, a technológiai függőséggel és a biztonsági szempontokkal is, pozitív mellékhatás

 – mondta.
A kínai gyártmányú turbinák  felhasználása Németország volt gazdasági miniszterének vizsgálatát és az európai szélturbina-ipar bírálatát váltotta ki, amely szerint az üzlet hozzáférést biztosítana Kínának a kritikus infrastruktúrához.

Az a tény, hogy a Luxcara meggondolta magát, mielőtt a kormány kénytelen volt megvétózni a megállapodást, optimális megoldás

 – írta Noah Barkin, a Rhodium Group kínai részlegének vezető tanácsadója egy LinkedIn-bejegyzésben.

Nehéz elszakadni Kínától

A valóságban Németországnak nehézséget okozhat a függőségének csökkentése. A Siemens Gamesa az elmúlt években pénzügyi nehézségekkel küzdött, részben a szárazföldi szélturbináinak minőségi problémái miatt, amelyek projektek késéséhez vezetek, és tetemes javítási költségeket  okoztak.
A Siemens Gamesa megerősítette a megállapodást, de további részleteket nem kívánt megosztani.
A Ming Yang Smart Energy egy közleményben közölte, hogy már nem vesz részt a Waterkant projektben, de továbbra is keresi a lehetőségeket Németországban.

A Németországhoz tartozó Északi-tengeren épülő Waterkant várhatóan 2028 végére csatlakozik a hálózathoz, és várhatóan körülbelül 400 000 háztartás számára elegendő energiát fog termelni.

Kína bebizonyította: a kevesebb néha több

A kínai Envision Energy forradalmi kétlapátos szélturbinája több mint 500 napnyi stabil működés után bizonyította, hogy felveheti a versenyt a hagyományos háromlapátos modellekkel. Az innováció nemcsak teljesítményben egyenrangú, hanem könnyebb, olcsóbban telepíthető, és kisebb az ökológiai lábnyoma. A fejlesztés új lehetőségeket nyithat meg a szélenergia terjesztésében, különösen távoli vagy nehezen megközelíthető helyszíneken.
A szélenergia világában évtizedek óta a háromlapátos turbinák számítanak az iparági szabványnak. A kínai Envision Energy azonban most megmutatta, hogy

 érdemes újragondolni a bevett formát: a legújabb kétlapátos, „okosturbina”-prototípusuk több mint 500 napnyi stabil üzem után bizonyította, hogy a koncepció nemcsak életképes, hanem versenyképes is 

– ezzel teljesen új lendületet adnak a szélenergia-termelésnek.

A háromlapátos rendszerek régóta uralják a piacot, mert stabilabbaknak és esztétikusabbnak tartják őket, és a lassabb rotorfordulat miatt halkabbak is. A kétlapátos konstrukció azonban több szempontból is előnyös lehet:

  • Kisebb tömeg: egy kétlapátos rotor és a hozzá tartozó hajtáslánc jóval könnyebb, ami egyszerűbb és olcsóbb szállítást, valamint kisebb alapozási igényt jelent.
  • Könnyebb logisztika: a rotor akár előre összeszerelve is mozgatható, és kevesebb daruzási művelettel telepíthető, ami hegyvidéken, szűk utakon vagy távoli helyszíneken különösen nagy előny.
  • Kevesebb alkatrész: egyszerűbb felépítés, kevesebb meghibásodási ponttal.
    Hátrányként ugyanakkor a nagyobb fordulatszám miatti zaj, a látvány „nyugtalanabb” jellege, valamint a bonyolultabb terheléskiegyensúlyozás említhető. Az Envision mérnökei épp ezekre a problémákra kerestek megoldást több mint egy évtizeden át fejlett rezgéscsillapítási technológiákkal és moduláris szerkezeti kialakítással.
     

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

