Ebből botrány lesz: a németek az utolsó pillanatban kidobták a kínaiakat az óriási szélerőmű-beruházásból – mégse veszik meg a turbináikat, különös az indok

A tavaly bejelentett megállapodás értelmében a kínai Ming Yang Smart Energy szállította volna a turbinákat a 300 megawattos Waterkant szélerőműparkhoz, de a hamburgi székhelyű Luxcara vagyonkezelő közölte, hogy ehelyett 19 Siemens Gamesa turbinát foglaltak le.

Szélermőmű: a Siemens a befutó a nagyprojektben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters azt írja, hogy a működési hatékonyság biztosítása érdekében lehet a váltás, ugyanis

ezek ugyanazok a turbinák, amelyeket a szomszédos, 1,5 gigawattos Waterekke projektben is használtak – ez a cég eddigi legnagyobb tengeri szélerőmű-projektje a németországi Északi-tengeren.

A cég szerint a korábban kirobban politikai vita nem hatott a döntésükre,

de az a tény, hogy a megközelítésünk összeegyeztethető a politikai célokkal is, és az ellátási láncokkal, a technológiai függőséggel és a biztonsági szempontokkal is, pozitív mellékhatás

– mondta.

A kínai gyártmányú turbinák felhasználása Németország volt gazdasági miniszterének vizsgálatát és az európai szélturbina-ipar bírálatát váltotta ki, amely szerint az üzlet hozzáférést biztosítana Kínának a kritikus infrastruktúrához.

Az a tény, hogy a Luxcara meggondolta magát, mielőtt a kormány kénytelen volt megvétózni a megállapodást, optimális megoldás

– írta Noah Barkin, a Rhodium Group kínai részlegének vezető tanácsadója egy LinkedIn-bejegyzésben.

Nehéz elszakadni Kínától

A valóságban Németországnak nehézséget okozhat a függőségének csökkentése. A Siemens Gamesa az elmúlt években pénzügyi nehézségekkel küzdött, részben a szárazföldi szélturbináinak minőségi problémái miatt, amelyek projektek késéséhez vezetek, és tetemes javítási költségeket okoztak.

A Siemens Gamesa megerősítette a megállapodást, de további részleteket nem kívánt megosztani.

A Ming Yang Smart Energy egy közleményben közölte, hogy már nem vesz részt a Waterkant projektben, de továbbra is keresi a lehetőségeket Németországban.

A Németországhoz tartozó Északi-tengeren épülő Waterkant várhatóan 2028 végére csatlakozik a hálózathoz, és várhatóan körülbelül 400 000 háztartás számára elegendő energiát fog termelni.

Kína bebizonyította: a kevesebb néha több

A kínai Envision Energy forradalmi kétlapátos szélturbinája több mint 500 napnyi stabil működés után bizonyította, hogy felveheti a versenyt a hagyományos háromlapátos modellekkel. Az innováció nemcsak teljesítményben egyenrangú, hanem könnyebb, olcsóbban telepíthető, és kisebb az ökológiai lábnyoma. A fejlesztés új lehetőségeket nyithat meg a szélenergia terjesztésében, különösen távoli vagy nehezen megközelíthető helyszíneken.

A szélenergia világában évtizedek óta a háromlapátos turbinák számítanak az iparági szabványnak. A kínai Envision Energy azonban most megmutatta, hogy

érdemes újragondolni a bevett formát: a legújabb kétlapátos, „okosturbina”-prototípusuk több mint 500 napnyi stabil üzem után bizonyította, hogy a koncepció nemcsak életképes, hanem versenyképes is

– ezzel teljesen új lendületet adnak a szélenergia-termelésnek.