A Spotify régóta várt új funkciót vezet be, de ennek nem mindenki örül

A Spotify a világ egyik legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatója, több százmillió felhasználót szolgál ki nap mint nap. Most egy olyan új funkcióval rukkolt elő, amely megosztja a közönséget: az alkalmazáson belül közvetlen üzenetküldési lehetőséget vezet be. Van, aki izgalmas lehetőségnek tartja, mások viszont attól tartanak, hogy elvonja a figyelmet a lényegről – a zenéről.
A Spotify bejelentette, hogy mostantól közvetlen üzenetküldési lehetőséget kínál az alkalmazáson belül, egy külön felületen, ahol dalokat, podcasteket és hangoskönyveket lehet megosztani egymással, de sima csetelésre is lehet használni. Az újítás a 16 év feletti felhasználók számára érhető el, legyen szó ingyenes vagy prémium-előfizetésről. Az üzenetküldés menete egyszerű:
ha épp zenét, podcastet vagy hangoskönyvet hallgatunk a Now Playing nézetben, elég a megosztás ikonra kattintani, kiválasztani egy barátot, és már mehet is az üzenet.
Az üzeneteket a profilképre kattintva, az új Messages menüpont alatt lehet elérni. Az új funkció támogatja az emodzsi-reakciókat, a szöveges üzeneteket és természetesen a tartalommegosztást is. A Spotify emellett a korábbi alkalmazásbeli interakciók alapján javaslatokat is tesz arra, kikkel lehetne beszélgetni. Az ötlet tehát nyilvánvaló: a zenehallgatást egy kicsit közösségibbé, társaságibbá tenni.
Csakhogy a felhasználók egy része nem látja ennek értelmét. Többen is panaszkodtak a közösségi médiában, mondván: a Spotify eddig az a hely volt, ahol békében lehetett zenét hallgatni anélkül, hogy csetüzenetek zavarnák meg az élményt. Egy felhasználó például kifejtette, hogy a Spotifyon csak a zenéjét szeretné hallgatni, semmi kedve közben csevegni – persze erre a legegyértelműbb válasz, hogy nem kell mindenkinek használnia az új funkciót. A Messages ugyanis semmiben nem zavarj azokat, akik csak zenét szeretnének hallgatni. Mások úgy érzik, rengeteg más platform létezik már üzenetküldésre, és nincs szükség arra, hogy a Spotify is belépjen a mezőnybe.
A kérdés még mindig fennáll: mégis miért zavarja ez az említett felhasználókat? Az üzenetküldés nem kötelező, teljesen ignorálható, tehát ugyanúgy használhatják a Spotifyt, mint előtte.
A Spotify egyébként nem először próbálkozik „szociális” elemekkel.
Néhány éve a Daylist nevű funkció – amely tavaly vált elérhetővé világszerte, addig csak limitáltan volt elérhető – kavart nagy port, amely a nap folyamán többször is frissülő lejátszási listákat kínált, mindig az adott napszakra jellemző hangulatainkhoz illeszkedve. A listák vicces, gyakran önironikus elnevezései – például „Lélekőrlő, kísérteties hétfő délután” vagy „Tinédzserszorongás, plázagót szerda délután” – hamar elárasztották a közösségi médiát.
Egy biztos: a Spotify továbbra is a világ egyik legnagyobb zenei platformja, és az új üzenetküldési lehetőség akár új korszakot is nyithat a közösségi zenehallgatásban – még akkor is, ha egyelőre nem mindenki tapsol örömében.
