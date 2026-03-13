Zuhan az elektromos autók ára – az olajpiaci feszültség még felpörgetheti a keresletet

Több mint tizedével csökkent a használtautó-piacon meghirdetett elektromos járművek átlagára az elmúlt egy évben, miközben kínálatuk is gyorsan bővült – derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári statisztikájából.

Egy év alatt több mint 11 százalékkal csökkent a használt elektromos autók átlagára Magyarországon / Fotó: ANP via AFP

A friss adatok szerint az elektromos autók átlagos kínálati ára egy év alatt 11,1 százalékkal esett vissza. A statisztika arra is rámutat, hogy az alternatív hajtású modellek egyre nagyobb szerepet kapnak a használtautó-piacon: az elektromos autók száma 27,5 százalékkal, a hibrideké pedig 22 százalékkal nőtt éves összevetésben.

A bővülés ellenére ezek a járművek még mindig kisebb szeletét adják a teljes kínálatnak. Az elektromos modellek a hirdetések 5,8 százalékát, a hibridek pedig 4,8 százalékát teszik ki, miközben a benzines és dízelautók továbbra is dominálják a piacot. Ugyanakkor az adatok arra utalnak, hogy a kínálat szerkezete lassan, de folyamatosan átalakul.

Közben a teljes használtautó-piac szerkezetében is változás figyelhető meg. A 2,5 millió forint alatti autók aránya visszaesett, miközben a középkategóriás – 2,5 és 10 millió forint közötti – járművek súlya nőtt. Ennek eredményeként a kínálati átlagár februárra 5,7 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,4 millió forintról.

Az alternatív hajtású járművek között jelenleg a hibridek a legdrágábbak: átlagos kínálati áruk februárban mintegy 11,45 millió forint volt, míg az elektromos autók átlagosan 10,95 millió forintért szerepeltek a hirdetésekben. Az árkülönbség így tovább nőtt a két technológia között.

A keresletet a globális energiapiaci folyamatok is befolyásolhatják. Az iráni háború miatt kialakuló olajpiaci bizonytalanság és az esetleges üzemanyag-drágulás növelheti az érdeklődést az elektromos autók iránt, mivel egyre több vásárló kereshet alternatívát a hagyományos üzemanyaggal működő járművek helyett.

Változások a használtautó-piacon

A statisztika szerint a használtautó-piac más területein is láthatók változások. A meghirdetett benzines autók átlagosan 152 ezer kilométert futottak, míg a dízelmodellek futásteljesítménye átlagosan 219 ezer kilométer volt, vagyis a dízelek közel 44 százalékkal többet futottak. Az átlagéletkor ugyanakkor mindkét kategóriában csökkent az elmúlt évben. A legnépszerűbb modellek közül

az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak, mintegy 7,2 millió forintos átlagárral,

míg a Suzuki Swift továbbra is a legolcsóbbak között maradt, nagyjából 1,9 millió forintos átlaggal.

Érdekesség ugyanakkor, hogy éppen a Swift ára emelkedett a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.