Deviza
EUR/HUF396.67 +0.08% USD/HUF339.21 -0.34% GBP/HUF458.93 -0.14% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF92.93 +0.05% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03% EUR/HUF396.67 +0.08% USD/HUF339.21 -0.34% GBP/HUF458.93 -0.14% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF92.93 +0.05% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,751.98 -0.46% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,950 -0.54% OTP29,780 -0.77% RICHTER10,490 -0.29% OPUS581 +0.52% ANY7,900 -0.5% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,248.02 -0.25% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,144.34 -0.64% BUX103,751.98 -0.46% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,950 -0.54% OTP29,780 -0.77% RICHTER10,490 -0.29% OPUS581 +0.52% ANY7,900 -0.5% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,248.02 -0.25% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,144.34 -0.64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Robert Brovdi
orosz-ukrán háború
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték

Barátság vezeték: megszólalt Zelenszkij „Magyar” parancsnok kitiltásáról – azonnali utasítást adott

Az ukrán hadsereg dróncsapatainak kárpátaljai származású parancsnoka, a „Magyar” hívójelet használó Robert Brovdi csütörtök reggel került tiltólistára a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért. Kijev bírálta a lépést, és válaszintézkedéseket helyezett kilátásba.
VG
2025.08.28, 17:15
Frissítve: 2025.08.28, 17:17

„Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza a tényállást, és ennek megfelelően reagáljon” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy Magyarország megtiltja a belépést annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért.

barátság kőolajvezeték, Barátság vezeték: megszólalt Zelenszkij „Magyar” parancsnok kitiltásáról – azonnali utasítást adott
Fotó: AFP

Az ukrán államfő szerint a magyar tisztviselők a feketét fehérnek állítják be, és a háború felelősségét Ukrajnára hárítják. A politikus úgy fogalmazott: Magyarország mindennap új vádakat fogalmaz meg Ukrajna ellen.

Mint ismert, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnoka, Robert Brovdi – aki a „Magyar” hívójelet használja és kárpátaljai származású – csütörtök reggel került tiltólistára. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából. 

A tárcavezető szerint a Barátság nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja, így a vezeték elleni legutóbbi súlyos légi csapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, emiatt a kormány Robert Brovdi kitiltása mellett döntött.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban bírálta a lépést, és egyelőre nem részletezett válaszintézkedéseket helyezett kilátásba. A Barátság kőolajvezeték az ukrán támadás miatt nagyjából egy hétig nem működött, holnaptól újraindulhat a szállítás Magyarország irányába.

Ez már nyílt balhé: magyarul üzent az ukrán hadsereg parancsnoka, miután szétlőtték a Barátság vezeték főcsomópontját

Újabb ukrán dróntámadás bénította meg a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A támadásért felelős Robert „Magyar” Brovdi ukrán parancsnok olyat üzent magyar nyelven az oroszoknak, amit nem tesznek zsebre.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11883 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu