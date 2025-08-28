Vérfagyasztó és botrányos fenyegetést küldött Magyarországnak az ukrán parancsnok, akit a kormány kitiltott: „Mi ezt meg fogjuk jegyezni”

„Miszter »Csontokon Táncoló«, dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását” – közölte közösségi oldalán Robert Brovdi az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnoka Szijjártó Péter bejelentésre, miszerint kitiltották az urán parancsnokot Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt.
Korábban élesen bírálta Andris Szibiha ukrán külügyminiszter, hogy Magyarország kitiltotta Brovdit, aki a „Magyar” hívójelet használja és kárpátaljai származású. Az ukrán parancsnok csütörtök reggel került tiltólistára.
A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra csütörtökön reggel feltöltött videójában elmondta, hogy a „Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából. A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja”.
A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légi csapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből – fogalmazott korábban a politikus.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Szlovákiába már érkezik az orosz olaj. Hamarosan Magyarország következik. A Barátság kőolajvezeték az ukrán támadás miatt nagyjából egy hétig nem működött.
