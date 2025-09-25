Nem ismerte el a jogsértést, mégis több milliárd dollár kártérítést fizet az Amazon

Az Amazon megállapodott, hogy 2,5 milliárd dolláros bírságot fizet az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC) annak érdekében, hogy lezárja a Prime előfizetési gyakorlatával kapcsolatos megtévesztési vádakat.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az FTC szerint az Amazon megtévesztő módszerekkel regisztrált több millió felhasználót a Prime nevű szolgáltatására, miközben nehezítette a lemondás lehetőségét. A Prime évi 140 dollárba kerül az Egyesült Államokban, cserébe gyors szállítást, valamint film- és zenei streamingszolgáltatásokat kínál.

Az egyezség részeként az Amazon a bírságból 1,5 milliárd dollárt fordít az érintett előfizetők kártalanítására, ugyanakkor nem ismeri el a jogsértést. A vállalatra nem először sújtott le az FTC: egy másik ügyben az Amazon 61,7 millió dollárt fizetett idén, mert azzal vádolták, hogy visszatartotta az Amazon Flex futároknak adott borravaló egy részét. A cég a bírság mellett átláthatóbb fizetési gyakorlatokat vállalt.

A vállalat ellen egyébként más országokban is eljárás van folyamatban, például júliusban egy londoni bíróság engedélyezte két nagy értékű per folytatását, amelyben kiskereskedők és fogyasztók vádolják az Amazont piaci erőfölénnyel való visszaéléssel. A felperesek szerint a cég tisztességtelenül manipulálja a Buy Box funkciót, előnyben részesítve a saját logisztikai rendszerét használó eladókat.

A kártérítés összértéke akár négymilliárd font (1823 milliárd forint) is lehet. Az Amazon a bírósági tanács szerint korábban azzal érvelt, hogy a felhozott bizonyítási módszerek hibásak, és nem támasztják alá a vádakat.